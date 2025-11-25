Украинцы смогут отправлять SMS даже при полном отсутствии мобильной связи Сегодня 12:26 — Технологии&Авто

Украинцы смогут отправлять SMS даже при полном отсутствии мобильной связи

Украина стала первой страной в Европе, где начал работать пилот технологии Starlink Direct to Cell. Абоненты Киевстар теперь могут отправлять сообщения через спутник даже при полном отсутствии мобильного покрытия.

Об этом сообщил пеший вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Что дает новая технология

Starlink Direct to Cell обеспечивает возможность оставаться на связи во время продолжительных обесточиваний или в отдаленных населенных пунктах. Когда исчезает обычный сигнал, смартфон автоматически переключается на спутниковый канал.

Федоров отметил, что Украина получила первенство среди европейских стран, запускающих Direct to Cell. Он подчеркнул, что это важный шаг к развитию инфраструктуры и обеспечению доступа к связи там, где традиционные сети не работают.

По его словам, несмотря на вызовы военного времени, атаки на инфраструктуру, блэкауты и повреждения сетей, Украина продолжает внедрять инновации, поскольку надежная связь при любых обстоятельствах остается одним из ключевых приоритетов.

Как работает Starlink Direct to Cell

Нужен смартфон на Android с поддержкой 4G (LTE). Владельцы iPhone 13 и более новых моделей получат доступ к этой функции после ближайшего обновления.

Смартфон должен находиться на открытом пространстве, чтобы поймать спутниковый сигнал. Услуга доступна в пределах действующего тарифа без дополнительной оплаты.

В будущем Киевстар намерен добавить голосовые звонки и мобильный интернет через эту технологию.

Покрытие действует на всей территории Украины, за исключением приграничных районов, оккупированных территорий и зон активных боевых действий.

Напомним, в начале октября Finance.ua писал , что украинцы, являющиеся абонентами мобильного оператора «Киевстар», могут присоединиться к бета-тестированию услуги Starlink Direct to Cell на своих смартфонах. Смартфон пользователя подключается непосредственно к спутникам Starlink с поддержкой Direct to Cell, который работает как вышка мобильной связи в космосе.

Михаил Федоров также заявлял , что в случае полного обесточивания украинцы смогут оставаться на связи более шести часов.

