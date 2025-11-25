Alibaba запустил конкурента ChatGPT: более 10 млн загрузок 25.11.2025, 00:45 — Технологии&Авто

Alibaba запустила обновленное AI-приложение Qwen, которое за первую неделю после релиза собрало более 10 миллионов загрузок. Компания объявила о показателях своего конкурента ChatGPT в блоге WeChat, после чего акции Alibaba в Гонконге выросли более чем на 5%.

Об этом пишет Bloomberg.

Конкурент ChatGPT от Alibaba показал динамичный рост

Перезапуск Qwen Alibaba объединила несколько своих предыдущих мобильных AI-сервисов под одним названием. Приложение стало одним из самых динамичных по росту AI-продуктов последних лет — полностью повторить темпы ChatGPT в Китае невозможно из-за блокировки сервиса, поэтому Qwen фактически занял свободную нишу.

Аналитики отмечают, что высокие стартовые показатели могут повлиять на предстоящую оценку Alibaba, поскольку рынок сравнивает успеваемость Qwen с моделью развития OpenAI.

Какие китайские AI-сервисы популярны

Успех Qwen совпал с ростом интереса к другим китайским AI-решениям. Финтех-подразделение Ant Group объявило, что его новый мультимодальный ассистент LingGuang получил более 1 млн загрузок за четыре дня после запуска.

Qwen и LingGuang демонстрируют ужесточение конкуренции в китайском AI-сегменте, где отсутствие ChatGPT создало пространство для локальных решений.

Что умеет Qwen от Alibaba

Компания планирует превратить Qwen в полноценного агентного AI-ассистента. В ближайшие месяцы приложение получит новые возможности:

поддержка онлайн-покупок в Taobao;

интеграция с картами, доставкой еды, сервисами путешествий;

доступ к образовательным и медицинским функциям;

офисные инструменты и планировщики;

производительные и лайфстайл-сервисы в одном приложении.

Alibaba под руководством CEO Эдди Ву официально позиционирует себя как «AI-first» компанию. Инвесторы ожидают расширения этой стратегии, когда компания представит квартальные результаты.

