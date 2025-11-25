Alibaba запустил конкурента ChatGPT: более 10 млн загрузок
Alibaba запустила обновленное AI-приложение Qwen, которое за первую неделю после релиза собрало более 10 миллионов загрузок. Компания объявила о показателях своего конкурента ChatGPT в блоге WeChat, после чего акции Alibaba в Гонконге выросли более чем на 5%.
Об этом пишет Bloomberg.
Конкурент ChatGPT от Alibaba показал динамичный рост
Перезапуск Qwen Alibaba объединила несколько своих предыдущих мобильных AI-сервисов под одним названием. Приложение стало одним из самых динамичных по росту AI-продуктов последних лет — полностью повторить темпы ChatGPT в Китае невозможно из-за блокировки сервиса, поэтому Qwen фактически занял свободную нишу.
Аналитики отмечают, что высокие стартовые показатели могут повлиять на предстоящую оценку Alibaba, поскольку рынок сравнивает успеваемость Qwen с моделью развития OpenAI.
Какие китайские AI-сервисы популярны
Успех Qwen совпал с ростом интереса к другим китайским AI-решениям. Финтех-подразделение Ant Group объявило, что его новый мультимодальный ассистент LingGuang получил более 1 млн загрузок за четыре дня после запуска.
Qwen и LingGuang демонстрируют ужесточение конкуренции в китайском AI-сегменте, где отсутствие ChatGPT создало пространство для локальных решений.
Что умеет Qwen от Alibaba
Компания планирует превратить Qwen в полноценного агентного AI-ассистента. В ближайшие месяцы приложение получит новые возможности:
- поддержка онлайн-покупок в Taobao;
- интеграция с картами, доставкой еды, сервисами путешествий;
- доступ к образовательным и медицинским функциям;
- офисные инструменты и планировщики;
- производительные и лайфстайл-сервисы в одном приложении.
Alibaba под руководством CEO Эдди Ву официально позиционирует себя как «AI-first» компанию. Инвесторы ожидают расширения этой стратегии, когда компания представит квартальные результаты.
