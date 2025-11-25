Starlink запускает более доступный интернет-тариф со скоростью 200 Мбит/с 25.11.2025, 01:22 — Технологии&Авто

Starlink запускает более доступный интернет-тариф со скоростью 200 Мбит/с

Starlink расширила покрытие своего более доступного тарифного плана Residential Lite и добавила к нему ряд восточных штатов США, включая Нью-Йорк, Виргинию, Мичиган, Северную Каролину и Флориду. Теперь спутниковый интернет за 80 долларов в месяц доступен по всей территории страны.

Residential Lite обходится на треть дешевле стандартного жилищного тарифа, использует тот же комплект оборудования и обеспечивает пиковые скорости до 200 Мбит/с. Хотя Starlink также предлагает еще более дешевый тариф за 40 долларов, он ограничен загрузкой до 100 Мбит/с.

Читайте также Максимальная скорость интернета, которую может выдать Starlink

По оценке компании, пользователи Residence Lite получают среднюю скорость 80−200 Мбит/с и до 35 Мбит/с на отгрузку. Ранее это предложение было доступно только в западных и центральных штатах.

Абоненты стандартного тарифа за 120 долларов в новых регионах покрытия теперь могут перейти на более дешевый план, если им не нужны скорости свыше 400 Мбит/с, которые предоставляет более дорогой пакет.

Portaltele По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.