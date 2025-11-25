0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Starlink запускает более доступный интернет-тариф со скоростью 200 Мбит/с

Технологии&Авто
8
Starlink запускает более доступный интернет-тариф со скоростью 200 Мбит/с
Starlink запускает более доступный интернет-тариф со скоростью 200 Мбит/с
Starlink расширила покрытие своего более доступного тарифного плана Residential Lite и добавила к нему ряд восточных штатов США, включая Нью-Йорк, Виргинию, Мичиган, Северную Каролину и Флориду. Теперь спутниковый интернет за 80 долларов в месяц доступен по всей территории страны.
Residential Lite обходится на треть дешевле стандартного жилищного тарифа, использует тот же комплект оборудования и обеспечивает пиковые скорости до 200 Мбит/с. Хотя Starlink также предлагает еще более дешевый тариф за 40 долларов, он ограничен загрузкой до 100 Мбит/с.
Читайте также
По оценке компании, пользователи Residence Lite получают среднюю скорость 80−200 Мбит/с и до 35 Мбит/с на отгрузку. Ранее это предложение было доступно только в западных и центральных штатах.
Абоненты стандартного тарифа за 120 долларов в новых регионах покрытия теперь могут перейти на более дешевый план, если им не нужны скорости свыше 400 Мбит/с, которые предоставляет более дорогой пакет.
По материалам:
Portaltele
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems