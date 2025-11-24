ТОП-10 крупнейших частных автомобильных коллекций в мире
Коллекционирование автомобилей давно вышло за рамки хобби и стало отдельным миром, где редкие Ferrari, Bugatti и Rolls-Royce стоят в длиннющих частных ангарах, а некоторые автопарки по масштабам напоминают музейные комплексы. Журналисты Jalopnik собрали десятку крупнейших и наиболее впечатляющих частных коллекций планеты.
Султан Брунея Хассанал Болкиах — более 7000 автомобилей
Крупнейшая частная коллекция в мире. Она включает более 500 Rolls-Royce, 450 Ferrari, 380 Bentley, 574 Mercedes-Benz, 134 Koenigsegg и сотни уникальных моделей, созданных специально для султана. Коллекция настолько засекречена, что большинство информации о ней базируется на единичных фото и инсайдах.
Марк Пиелох — владелец крупнейшего музея мускул-каров
Американский бизнесмен собрал более 440 автомобилей. Среди них 280 легендарных Mustang, Camaro, Shelby и Corvette. Отдельную часть коллекции составляют 66 Porsche — от современного 911 Dakar до редкого Carrera RS Lightweight 1971 года. Многие машины имеют пробег менее 160 км.
Ральф Лорен — автоколлекция стоимостью более 600 млн долларов
У модельера около 70 авто, но каждое раритет. В гараже Лорена стоят Bugatti Type 57SC Atlantic 1938, McLaren F1 LM, Ferrari 250 GTO, LaFerrari и другие драгоценности, собранные как музейные экспонаты мирового уровня.
Шейх Хамад бин Хамдан Аль Нахайян
В его коллекции более 3000 автомобилей. Среди них — гигантский шестиметровый Hummer и серия Mercedes 500SEL, окрашенных во все цвета радуги: семь автомобилей имеют монохромные оттенки, а восьмой объединяет их все. Шейх известен любовью к гигантским и эксцентричным моделям.
Роджер Даддинг — самая большая коллекция классики в Европе
Британцу принадлежат более 450 автомобилей, включая 24 Aston Martin Lagonda. Его коллекция Studio 434 активно сдается в аренду кино и телесериалам. Это один из самых важных частных архивов британской автоистории.
Майкл Фукс — коллекционер ярких и уникальных цветов
Американский предприниматель собрал более 150 автомобилей, среди которых 15 Rolls-Royce, окрашенных в собственные фирменные оттенки: Fux Red Candy, Fux White Ghost, Fux Orange Cullinan и другие. В 2023 году он приобрел два электрических Rolls-Royce Spectre, став первым покупателем этой модели в США.
Кен Лингенфельтер — «король Corvette»
Коллекция американского тюнера насчитывает более 250 автомобилей, из них около 150 — Corvette разных поколений. Его частный музей в Мичигане площадью более 3700 кв. метров регулярно открывают для благотворительных событий.
Джей Лено — одна из самых известных коллекций мира
Бывший телеведущий собрал 181 автомобиль и десятки мотоциклов. В его гараже есть всё: паровые машины начала ХХ века, классические спортивные автомобили и уникальный EcoJet с реактивным двигателем. Значительную часть авто Лено восстанавливает лично.
Ник Мэйсон — легенда Pink Floyd из Ferrari 250 GTO
Мейсон владеет коллекцией редких Ferrari, включая культовый 250 GTO 1962 года. Он единственный музыкант, попавший в Автомобильный Зал славы. В его автопарке есть и уникальный Panhard Et Levassor 1901 года, на котором он смело отправляется даже в долгие поездки.
Ион Цериак — румынский миллиардер и коллекционер со вкусом
Экс-теннисист Ион Цериак собрал более 350 автомобилей: от Ferrari F40 и Mercedes SLR Stirling Moss до двух Rolls-Royce Phantom IV, создававшихся только для монархов. В румынском городе Отопень выставлена половина его коллекции, включая Aston Martin Lagonda 1976 года, Porsche 918 Spyder и другие редкие модели.
