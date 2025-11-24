0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 крупнейших частных автомобильных коллекций в мире

Технологии&Авто
41
ТОП-10 крупнейших частных автомобильных коллекций в мире
ТОП-10 крупнейших частных автомобильных коллекций в мире
Коллекционирование автомобилей давно вышло за рамки хобби и стало отдельным миром, где редкие Ferrari, Bugatti и Rolls-Royce стоят в длиннющих частных ангарах, а некоторые автопарки по масштабам напоминают музейные комплексы. Журналисты Jalopnik собрали десятку крупнейших и наиболее впечатляющих частных коллекций планеты.

Султан Брунея Хассанал Болкиах — более 7000 автомобилей

Авто Султана Брунея / Фото из открытых источников
Авто Султана Брунея / Фото из открытых источников
Крупнейшая частная коллекция в мире. Она включает более 500 Rolls-Royce, 450 Ferrari, 380 Bentley, 574 Mercedes-Benz, 134 Koenigsegg и сотни уникальных моделей, созданных специально для султана. Коллекция настолько засекречена, что большинство информации о ней базируется на единичных фото и инсайдах.

Марк Пиелох — владелец крупнейшего музея мускул-каров

Марк Пиелох / Фото из открытых источников
Марк Пиелох / Фото из открытых источников
Американский бизнесмен собрал более 440 автомобилей. Среди них 280 легендарных Mustang, Camaro, Shelby и Corvette. Отдельную часть коллекции составляют 66 Porsche — от современного 911 Dakar до редкого Carrera RS Lightweight 1971 года. Многие машины имеют пробег менее 160 км.

Ральф Лорен — автоколлекция стоимостью более 600 млн долларов

Ральф Лорен / Фото из открытых источников
Ральф Лорен / Фото из открытых источников
У модельера около 70 авто, но каждое раритет. В гараже Лорена стоят Bugatti Type 57SC Atlantic 1938, McLaren F1 LM, Ferrari 250 GTO, LaFerrari и другие драгоценности, собранные как музейные экспонаты мирового уровня.
Читайте также

Шейх Хамад бин Хамдан Аль Нахайян

Шейх Хамад бин Хамдан Аль Нахайян / Открытый суд
Шейх Хамад бин Хамдан Аль Нахайян / Открытый суд
В его коллекции более 3000 автомобилей. Среди них — гигантский шестиметровый Hummer и серия Mercedes 500SEL, окрашенных во все цвета радуги: семь автомобилей имеют монохромные оттенки, а восьмой объединяет их все. Шейх известен любовью к гигантским и эксцентричным моделям.

Роджер Даддинг — самая большая коллекция классики в Европе

Роджер Даддинг / Фото из открытых источников
Роджер Даддинг / Фото из открытых источников
Британцу принадлежат более 450 автомобилей, включая 24 Aston Martin Lagonda. Его коллекция Studio 434 активно сдается в аренду кино и телесериалам. Это один из самых важных частных архивов британской автоистории.

Майкл Фукс — коллекционер ярких и уникальных цветов

Rolls-Royce Майкла Фукса / Фото из открытых источников
Rolls-Royce Майкла Фукса / Фото из открытых источников
Американский предприниматель собрал более 150 автомобилей, среди которых 15 Rolls-Royce, окрашенных в собственные фирменные оттенки: Fux Red Candy, Fux White Ghost, Fux Orange Cullinan и другие. В 2023 году он приобрел два электрических Rolls-Royce Spectre, став первым покупателем этой модели в США.
Читайте также

Кен Лингенфельтер — «король Corvette»

Кен Лингенфельтер / Фото из открытых источников
Кен Лингенфельтер / Фото из открытых источников
Коллекция американского тюнера насчитывает более 250 автомобилей, из них около 150 — Corvette разных поколений. Его частный музей в Мичигане площадью более 3700 кв. метров регулярно открывают для благотворительных событий.

Джей Лено — одна из самых известных коллекций мира

Джей Лено / Фото из открытых источников
Джей Лено / Фото из открытых источников
Бывший телеведущий собрал 181 автомобиль и десятки мотоциклов. В его гараже есть всё: паровые машины начала ХХ века, классические спортивные автомобили и уникальный EcoJet с реактивным двигателем. Значительную часть авто Лено восстанавливает лично.
Читайте также

Ник Мэйсон — легенда Pink Floyd из Ferrari 250 GTO

Ник Мейсон / Фото из открытых источников
Ник Мейсон / Фото из открытых источников
Мейсон владеет коллекцией редких Ferrari, включая культовый 250 GTO 1962 года. Он единственный музыкант, попавший в Автомобильный Зал славы. В его автопарке есть и уникальный Panhard Et Levassor 1901 года, на котором он смело отправляется даже в долгие поездки.

Ион Цериак — румынский миллиардер и коллекционер со вкусом

Royce Phantom IV / Фото из открытых источников
Royce Phantom IV / Фото из открытых источников
Экс-теннисист Ион Цериак собрал более 350 автомобилей: от Ferrari F40 и Mercedes SLR Stirling Moss до двух Rolls-Royce Phantom IV, создававшихся только для монархов. В румынском городе Отопень выставлена ​​половина его коллекции, включая Aston Martin Lagonda 1976 года, Porsche 918 Spyder и другие редкие модели.
По материалам:
ТСН
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems