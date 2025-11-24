RAV4 на минималках: Toyota показала новый доступный кроссовер (фото)
В Китае на автошоу в Гуанчжоу дебютировала новая Toyota Wildlander. Недорогой кроссовер будет выпускаться в бензиновых и гибридных вариантах мощностью до 237 сил.
Его подробности раскрыли на сайте японского автопроизводителя.
Дешевый кроссовер Toyota Wildlander поступает в продажу по цене от 169 800 до 230 800 юаней ($23 900 — 32 500).
Что известно о Toyota Wildlander 2026
Wildlander — удешевленная версия новой Toyota RAV4 2026, которую выпускают на китайском предприятии GAC Toyota. Если предшественник отличался от RAV4 дизайном передней части, то теперь у Wildlander только другие бамперы. Габариты тоже идентичные.
Размеры
- Длина — 4600 мм.
- Ширина — 1855 мм.
- Высота — 1680 мм
- Колесная база — 2690 мм
Салон также повторяет интерьер Toyota RAV4, однако Wildlander получил увеличенный (14 или 15,6 дюйма) центральный тачскрин.
Базовая комплектация Toyota Wildlander включает в себя люк, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеру и беспроводную зарядку смартфонов. Топовый вариант добавляет проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора, подогрев и вентиляцию передних кресел.
В отличие от Toyota RAV4, Wildlander сохранил бензиновую модификацию с 2,0-литровым 171-сильным двигателем. Также в линейке есть сразу две гибридные версии — 2,0-литровая 197-сильная и 2,5-литровая 237-сильная. Все Toyota Wildlander оснащены вариатором, а привод может быть передним или полным.
