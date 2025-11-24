RAV4 на минималках: Toyota показала новый доступный кроссовер (фото) Сегодня 06:32 — Технологии&Авто

RAV4 на минималках: Toyota показала новый доступный кроссовер (фото)

В Китае на автошоу в Гуанчжоу дебютировала новая Toyota Wildlander. Недорогой кроссовер будет выпускаться в бензиновых и гибридных вариантах мощностью до 237 сил.

Его подробности раскрыли на сайте японского автопроизводителя.

Дешевый кроссовер Toyota Wildlander поступает в продажу по цене от 169 800 до 230 800 юаней ($23 900 — 32 500).

Что известно о Toyota Wildlander 2026

Wildlander — удешевленная версия новой Toyota RAV4 2026, которую выпускают на китайском предприятии GAC Toyota. Если предшественник отличался от RAV4 дизайном передней части, то теперь у Wildlander только другие бамперы. Габариты тоже идентичные.

Размеры

Длина — 4600 мм.

Ширина — 1855 мм.

Высота — 1680 мм

Колесная база — 2690 мм

Салон также повторяет интерьер Toyota RAV4, однако Wildlander получил увеличенный (14 или 15,6 дюйма) центральный тачскрин.

Базовая комплектация Toyota Wildlander включает в себя люк, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеру и беспроводную зарядку смартфонов. Топовый вариант добавляет проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора, подогрев и вентиляцию передних кресел.

Читайте также Какие автомобили из Китая покупают украинцы — рейтинг брендов

В отличие от Toyota RAV4, Wildlander сохранил бензиновую модификацию с 2,0-литровым 171-сильным двигателем. Также в линейке есть сразу две гибридные версии — 2,0-литровая 197-сильная и 2,5-литровая 237-сильная. Все Toyota Wildlander оснащены вариатором, а привод может быть передним или полным.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.