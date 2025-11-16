Дебютировал новый Toyota Hilux 2026: как изменилось самое надежное авто современности (фото, видео) 16.11.2025, 00:09 — Технологии&Авто

Дебютировал новый Toyota Hilux 2026: как изменилось самое надежное авто современности (фото, видео), Фото: Toyota

Новый Toyota Hilux девятого поколения был презентован на автошоу в Таиланде, а его продажи в Азии, Европе и Австралии стартуют с декабря.

Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.

Рамный пикап Toyota Hilux — самый надежный автомобиль современности. В знаменитом британском шоу Top Gear он смог продолжить движение после пожара, затопления и обрушения здания на него.

Дизайн Toyota Hilux 2026

Новый Toyota Hilux сохраняет знакомый силуэт, а вот его «лицо» стало более современным — выдержано в новом фирменном стиле.

Безрамочная решетка радиатора сочетается с раскосыми диодными фарами. В электрическом варианте дизайн передней части несколько иной.

Фото: Toyota

По-прежнему пикап Toyota Hilux будет предлагаться с двухдверной, удлиненной и четырехдверной кабиной. Грузоподъемность составляет 715 кг в электрической версии и 1000 кг — в дизельной. Автомобиль сохранил рамную платформу IVM.

Фото: Toyota

Размеры Toyota Hilux 2026:

длина — 5320 мм;

ширина — 1855 мм;

высота — 1800 мм;

колесная база — 3085 мм.

Салон Toyota Hilux 2026

Интерьер Toyota Hilux стал более современным и выдержан в стилистике нового Prado. Пикап получил цифровой щиток приборов и 12,3-дюймовый центральный тачскрин.

Фото: Toyota

Все Toyota Hilux 2026 получили комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense, а среди опций есть камеры кругового обзора с внедорожным режимом.

Новый пикап Toyota Hilux, характеристики

Дизельный пикап Toyota Hilux 2026 сохранил проверенный 2,8-литровый двигатель на 204 л. с. Его будут предлагать как с «мягкой» гибридной установкой, так и без нее. Автомобиль способен буксировать 3,5-тонный прицеп.

В отдельных странах останется 2,7-литровая бензиновая четверка мощностью 163 л. с. Новый Toyota Hilux из ДВС будет доступен с 6-ступенчатой ​​механической и автоматической КПП, а его полный привод дополнен понижающей передачей.

Фото: Toyota

Электромобиль Toyota Hilux BEV также полноприводный и оснащен 196-сильной двухмоторной установкой. С батареей на 59,2 кВт∙ч запас хода составляет 240 км. Максимальная масса прицепа — 1,6 тонн. В 2028 году появится модификация водородных топливных элементов.

