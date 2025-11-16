0 800 307 555
Дебютировал новый Toyota Hilux 2026: как изменилось самое надежное авто современности (фото, видео)

Технологии&Авто
18
Дебютировал новый Toyota Hilux 2026: как изменилось самое надежное авто современности (фото, видео)
Дебютировал новый Toyota Hilux 2026: как изменилось самое надежное авто современности (фото, видео), Фото: Toyota
Новый Toyota Hilux девятого поколения был презентован на автошоу в Таиланде, а его продажи в Азии, Европе и Австралии стартуют с декабря.
Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.
Рамный пикап Toyota Hilux — самый надежный автомобиль современности. В знаменитом британском шоу Top Gear он смог продолжить движение после пожара, затопления и обрушения здания на него.

Дизайн Toyota Hilux 2026

Новый Toyota Hilux сохраняет знакомый силуэт, а вот его «лицо» стало более современным — выдержано в новом фирменном стиле.
Безрамочная решетка радиатора сочетается с раскосыми диодными фарами. В электрическом варианте дизайн передней части несколько иной.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
По-прежнему пикап Toyota Hilux будет предлагаться с двухдверной, удлиненной и четырехдверной кабиной. Грузоподъемность составляет 715 кг в электрической версии и 1000 кг — в дизельной. Автомобиль сохранил рамную платформу IVM.
Фото: Toyota
Фото: Toyota

Размеры Toyota Hilux 2026:

  • длина — 5320 мм;
  • ширина — 1855 мм;
  • высота — 1800 мм;
  • колесная база — 3085 мм.

Салон Toyota Hilux 2026

Интерьер Toyota Hilux стал более современным и выдержан в стилистике нового Prado. Пикап получил цифровой щиток приборов и 12,3-дюймовый центральный тачскрин.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Все Toyota Hilux 2026 получили комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense, а среди опций есть камеры кругового обзора с внедорожным режимом.

Новый пикап Toyota Hilux, характеристики

Дизельный пикап Toyota Hilux 2026 сохранил проверенный 2,8-литровый двигатель на 204 л. с. Его будут предлагать как с «мягкой» гибридной установкой, так и без нее. Автомобиль способен буксировать 3,5-тонный прицеп.
В отдельных странах останется 2,7-литровая бензиновая четверка мощностью 163 л. с. Новый Toyota Hilux из ДВС будет доступен с 6-ступенчатой ​​механической и автоматической КПП, а его полный привод дополнен понижающей передачей.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Электромобиль Toyota Hilux BEV также полноприводный и оснащен 196-сильной двухмоторной установкой. С батареей на 59,2 кВт∙ч запас хода составляет 240 км. Максимальная масса прицепа — 1,6 тонн. В 2028 году появится модификация водородных топливных элементов.
По материалам:
Фокус
Авто
Место для вашей рекламы
