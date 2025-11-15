ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей из-за рубежа (инфографика)
За октябрь украинцы приобрели более 26,1 тыс. подержанных легковушек из-за границы. Это на 60% больше, чем в прошлом году, а по сравнению с сентябрем спрос вырос на 12%.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Какие подержанные автомобили из-за границы покупали украинцы
Как отмечают аналитики, наибольшая доля на рынке принадлежала бензиновым автомобилям — 44%.
Далее следуют электрокары (30%), дизельные автомобили (18%), гибриды (5%) и машины с газобаллонным оборудованием (3%).
Средний возраст импортируемых подержанных машин в октябре составил 8,2 лет.
Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
С начала года украинцы приобрели 207,9 тысяч импортированных легковушек с пробегом. Это на 8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
