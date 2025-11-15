Toyota создала кресло с движущимися «ногами» для маломобильных людей (фото, видео) Сегодня 05:18 — Технологии&Авто

Toyota создала кресло с движущимися «ногами» для маломобильных людей (фото, видео)

Компания Toyota показала прототип кресла, которое вместо колес имеет ноги. Оно может подниматься по лестнице, двигаться по неровной местности и складываться за 30 секунд до размеров, которые помещаются в багажник авто.

Об этом рассказало издание Interesting Engineering со ссылкой на конференцию Japan Mobility Show 2025.

В Toyota надеются, что такое устройство поможет людям с инвалидностью и пожилым людям легче передвигаться и преодолевать препятствия в повседневной жизни.

На видео с конференции видно, как кресло Walk Me («ходи со мной») самостоятельно двигается, раскладывает и складывает свои четыре «ноги».

В Toyota объяснили, что такая конструкция позволяет ему подниматься по лестнице, двигаться по грунтовым дорожкам и преодолевать неровности — там, где человеку в колесном кресле не справиться.

Инженеры изучали, как человек распределяет вес во время ходьбы: когда поднимается по лестнице, передние ноги кресла сначала проверяют высоту ступени, а затем подтягивают корпус, пока задние толкают вверх.

Кресло можно быстро сложить — за 30 секунд оно уменьшается до размеров, которые легко помещаются в багажник автомобиля или в комнате.

Walk Me оснащен сенсорами и системой LiDAR, которые помогают держать равновесие и выявлять препятствия. Управлять им можно голосом или с помощью рычагов и кнопок сбоку. На экране на подлокотнике отображается заряд батареи и пройденное расстояние.

Кресло подстраивается под пользовательское тело: спинка поддерживает позвоночник, а боковые ручки позволяют изменять направление движения. Голосовые команды, например «на кухню» или «быстрее», помогают задать маршрут или темп.

Walk Me работает от небольшого аккумулятора, заряда которого хватает на целый день, и заряжается от обычной розетки. Встроенные сенсоры следят за состоянием всех механизмов и выключают устройство в случае перегрева.

Toyota создала Walk Me для повседневного использования — в узких помещениях, на лестнице или на улице. Прототип, представленный на Japan Mobility Show 2025.

