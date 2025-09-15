Какие льготы и гарантии предусмотрены для лиц с инвалидностью Сегодня 09:44 — Личные финансы

Какие льготы и гарантии предусмотрены для лиц с инвалидностью

Часто люди не знают, на какую помощь они могут рассчитывать от государства, поэтому упускают возможности. Для лиц с инвалидностью государство предусмотрело ряд льгот и социальных гарантий, помогающих в повседневной жизни, медицинском обеспечении и трудоустройстве.

Со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ рассказываем о важнейших льготах и ​​гарантиях, предусмотренных для лиц с инвалидностью.

Трудовая сфера

Отсутствие испытательного срока при приеме на работу.

Обратите внимание! Во время военного положения действует исключение — работодатели могут устанавливать испытания для любой категории работников.

Право на индивидуальный график (неполный день/неделя).

Отпуск в удобное для работника время.

Привлечение к ночным или сверхурочным работам — только с согласия и с учетом медицинских рекомендаций.

Здравоохранение

50% скидка на лекарства для лиц с инвалидностью I-II групп во время амбулаторного лечения.

Бесплатное лекарство для тех, кто получает минимальную пенсию.

Обеспечение протезами, ортопедической обувью, очками, слуховыми аппаратами, средствами передвижения и т. д.

Санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям.

Проезд

Бесплатный проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) для лиц с инвалидностью I-II групп, детей с инвалидностью и сопровождающего.

50% скидка на междугородные перевозки (авто, железная дорога, авиа, речной транспорт) с 1 октября по 15 мая.

Образование

Специальные условия поступления в вузы по госзаказу.

Льготные кредиты на обучение.

Преимущественное право на зачисление в профтехобразование для детей из семей, где родители имеют инвалидность.

Бесплатное обучение искусствам для одаренных детей с инвалидностью.

Повседневная жизнь

Обустройство подъездов средствами беспрепятственного доступа (пандусы, подъемники).

Бесплатная парковка и специально отведенные места для автомобилей с инвалидностью.

Возможность получить земельный участок для гаража возле места жительства (для лиц с инвалидностью с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, которые пользуются автомобилем с ручным управлением).

Специалисты обращают внимание, что это не весь перечень — также предусмотрены льготы по уплате судебного сбора, пересечения государственной границы или КПВВ и т. д. Кроме того, местные власти могут устанавливать дополнительные гарантии.

Как воспользоваться вышеуказанными льготами

Чтобы получить льготу или гарантию, необходимо:

иметь действующее удостоверение личности с инвалидностью или справку МСЭК/ВКК или Выписку из решения ЭКОПФЛ;

обратиться в соответствующий орган или учреждение (соцзащита, ЦПАУ, учреждение здравоохранения, учебное заведение, перевозчик и т. п. ) в зависимости от вида льготы;

) в зависимости от вида льготы; в некоторых случаях — предоставить дополнительные документы (справку о доходах, индивидуальную программу реабилитации, заявление).

«Рекомендуем заранее уточнять перечень документов в конкретном учреждении, ведь порядок реализации льгот может отличаться в зависимости от региона или услуги», — отмечают юристы.

