Личные финансы
Какие льготы и гарантии предусмотрены для лиц с инвалидностью
Часто люди не знают, на какую помощь они могут рассчитывать от государства, поэтому упускают возможности. Для лиц с инвалидностью государство предусмотрело ряд льгот и социальных гарантий, помогающих в повседневной жизни, медицинском обеспечении и трудоустройстве.
Со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ рассказываем о важнейших льготах и ​​гарантиях, предусмотренных для лиц с инвалидностью.

Трудовая сфера

  • Отсутствие испытательного срока при приеме на работу.
Обратите внимание! Во время военного положения действует исключение — работодатели могут устанавливать испытания для любой категории работников.
  • Право на индивидуальный график (неполный день/неделя).
  • Отпуск в удобное для работника время.
  • Привлечение к ночным или сверхурочным работам — только с согласия и с учетом медицинских рекомендаций.
Здравоохранение

  • 50% скидка на лекарства для лиц с инвалидностью I-II групп во время амбулаторного лечения.
  • Бесплатное лекарство для тех, кто получает минимальную пенсию.
  • Обеспечение протезами, ортопедической обувью, очками, слуховыми аппаратами, средствами передвижения и т. д.
  • Санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям.

Проезд

  • Бесплатный проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) для лиц с инвалидностью I-II групп, детей с инвалидностью и сопровождающего.
  • 50% скидка на междугородные перевозки (авто, железная дорога, авиа, речной транспорт) с 1 октября по 15 мая.

Образование

  • Специальные условия поступления в вузы по госзаказу.
  • Льготные кредиты на обучение.
  • Преимущественное право на зачисление в профтехобразование для детей из семей, где родители имеют инвалидность.
  • Бесплатное обучение искусствам для одаренных детей с инвалидностью.

Повседневная жизнь

  • Обустройство подъездов средствами беспрепятственного доступа (пандусы, подъемники).
  • Бесплатная парковка и специально отведенные места для автомобилей с инвалидностью.
  • Возможность получить земельный участок для гаража возле места жительства (для лиц с инвалидностью с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, которые пользуются автомобилем с ручным управлением).
Специалисты обращают внимание, что это не весь перечень — также предусмотрены льготы по уплате судебного сбора, пересечения государственной границы или КПВВ и т. д. Кроме того, местные власти могут устанавливать дополнительные гарантии.

Как воспользоваться вышеуказанными льготами

Чтобы получить льготу или гарантию, необходимо:
  • иметь действующее удостоверение личности с инвалидностью или справку МСЭК/ВКК или Выписку из решения ЭКОПФЛ;
  • обратиться в соответствующий орган или учреждение (соцзащита, ЦПАУ, учреждение здравоохранения, учебное заведение, перевозчик и т. п.) в зависимости от вида льготы;
  • в некоторых случаях — предоставить дополнительные документы (справку о доходах, индивидуальную программу реабилитации, заявление).
«Рекомендуем заранее уточнять перечень документов в конкретном учреждении, ведь порядок реализации льгот может отличаться в зависимости от региона или услуги», — отмечают юристы.
Светлана Вышковская
Редактор
