Как избавиться от вредных финансовых привычек

Многим знакома ситуация, когда зарплата только что пришла, а денег уже нет. Часто проблема связана не с уровнем дохода, а с финансовыми привычками, которые формируют наши ежедневные решения.

Специалисты «Финкульта» рассказывают , как изменить свои финансовые привычки.

Учет расходов

В течение недели наблюдайте, на что вы тратите деньги. Записывайте каждую, даже незначительную покупку (например, кофе в кафе или билет на автобус).

Так вы сможете оценить, какие расходы имеют смысл, а какие — просто привычки.

Избегайте спонтанных расходов

Специалисты советуют перед покупкой взять паузу. Если очень хочется купить что-то незапланированное — подождите 24 часа. Зачастую эмоциональное желание исчезает, а бюджет остается в целости.

Определите финансовые цели

Сформулируйте три конкретные цели, на которые вы хотите накопить деньги. Это поможет не просто сэкономить, а двигаться к определенным целям.

Создайте финансовую подушку безопасности

Не обязательно откладывать крупные суммы, даже небольшие сбережения могут стать началом финансовой устойчивости.

Начните, например, с 400 гривен в месяц, главное — откладывать регулярно.

Автоматизируйте полезные действия

В большинстве банков можно настроить автоматическое откладывание денег сразу после получения зарплаты.

Когда деньги «идут» на сбережения автоматически — вы просто забываете о них, а они в это время работают на вас.

Маленькие шаги — большие изменения

Изменение финансовых привычек похоже на спортивную тренировку: поначалу бывает тяжело, но со временем есть результат.

Следует начать с простых действий:

записывайте расходы,

избегайте спонтанных покупок,

отложите первые 300 гривен.

Через неделю оцените свои ощущения: отношение к деньгам изменится вместе с подходом. Даже одна новая привычка может стать началом вашей финансовой свободы.

