Сколько наличных стоит иметь на случай отключений света

Личные финансы
Страна-агрессор продолжает атаковать украинскую энергетику, поэтому отключения света стали привычным явлением. Специалисты советуют отложить определенную сумму в наличных на случай, если банкоматы или терминалы временно не будут работать.
В Центре стратегических коммуникаций рассказали, как подготовиться, чтобы холод и тьма не застали врасплох.

Какую сумму подготовить на случай блэкаута

По советам экспертов необходимо создать резерв средств, который позволит прожить от 7 до 14 дней без доступа к банковским сервисам. Подготовьте купюры разного номинала.
Если семья тратит около тысячи гривен в день, «аварийный» запас должен составить около 10−15 тысяч гривен.
Базовые вещи, которые следует подготовить на случай отключений:
  • Вода и еда. Сделайте запас питьевой воды (примерно 3 литра на человека) и технической (10 — 12 литров). Купите продукты, которые долго хранятся без холодильника — крупы, консервы, сухофрукты, орехи, шоколад.
  • Аптечка. Подготовьте лекарства для ежедневного употребления и базовые средства от простуды или боли.
  • Документы. Храните копии паспортов, ИНН и медицинских справок в водонепроницаемом пакете.
  • Связь. Напишите на бумаге номера родственников, врача и коммунальных служб. Держите список в доступном месте и расскажите детям, где он находится.
  • Тепло. Позаботьтесь о грелках, генераторе, утеплите помещение.
Finance.ua уже писал, что в Министерстве цифровой трансформации рассказали о программе «Генератор связи», по которой граждане и бизнесы могут запитать базовые станции операторов своими генераторами за определенную оплату.
ЭнергетикаДеньги
