В ПФУ объяснили, как получить справку о получении социального пособия Сегодня 18:10 — Личные финансы

В ПФУ объяснили, как получить справку о получении социального пособия

Некоторые категории украинцев имеют право на получение социального пособия от государства. Иногда им требуется справка, подтверждающая наличие таких выплат.

В Пенсионном фонде Украины рассказали , как получить такую ​​справку.

Как получить справку о получении соцпособия

Справку о получении или неполучении определенного вида социального пособия выдает территориальный орган ПФУ.

Читайте также Как подать заявление на пенсию в Польше

Для получения справки необходимо лично обратиться или предоставить документы через законного представителя.

Какие документы необходимо предъявить при подаче заявления:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий полномочия законного представителя (при необходимости).

Справка может выдаваться человеку во время обращения (в тот же день) или отправляться по почте/электронной почте или через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Читайте также Пенсионное удостоверение: зачем оно нужно и какие льготы дает

Справку можно получить непосредственно во время обращения или отправить по почте, электронной почте или через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Специалисты отмечают, что на электронную почту справка направляется в зашифрованном виде с использованием квалифицированной электронной подписи (при наличии сертификата шифрования заявителя).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.