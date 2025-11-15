0 800 307 555
ру
В ПФУ объяснили, как получить справку о получении социального пособия

Личные финансы
22
Некоторые категории украинцев имеют право на получение социального пособия от государства. Иногда им требуется справка, подтверждающая наличие таких выплат.
В Пенсионном фонде Украины рассказали, как получить такую ​​справку.

Как получить справку о получении соцпособия

Справку о получении или неполучении определенного вида социального пособия выдает территориальный орган ПФУ.
Для получения справки необходимо лично обратиться или предоставить документы через законного представителя.
Какие документы необходимо предъявить при подаче заявления:
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • документ, подтверждающий полномочия законного представителя (при необходимости).
Справка может выдаваться человеку во время обращения (в тот же день) или отправляться по почте/электронной почте или через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Специалисты отмечают, что на электронную почту справка направляется в зашифрованном виде с использованием квалифицированной электронной подписи (при наличии сертификата шифрования заявителя).
