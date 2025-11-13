0 800 307 555
Как подать заявление на пенсию в Польше



Лица, выполнившие обязательные условия — достигшие пенсионного возраста и уплатившие пенсионные взносы хотя бы за один день, — могут подать заявление на назначение пенсии в Польше.
Об этом сообщает inpoland.
Подать заявление можно не раньше, чем за 30 дней до выполнения последнего из необходимых условий.

Как рассчитывается размер польской пенсии

Размер пенсии зависит от суммы уплаченных взносов. Чем выше были отчисления из заработной платы, тем большую выплату получит человек после выхода на пенсию.
Для получения минимальной пенсии необходимо иметь необходимый трудовой стаж — 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Когда подавать заявление

Заявление на назначение пенсии подается не ранее чем за 30 дней до выполнения последнего из требований (достижения возраста или стажа). Если обращение будет подано ранее, ZUS откажет в назначении выплат и укажет, какие условия еще не выполнены.
Если заявление будет подано с опозданием — через несколько месяцев после получения права на пенсию, — выплаты назначат только с месяца подачи заявления.



Обращение можно подать несколькими способами:
  • лично или через доверенное лицо в любом подразделении ZUS, письменно или устно для протокола;
  • по почте через оператора почтовой связи;
  • через консульское учреждение Польши;
  • в электронном виде — через платформу PUE ZUS.
Рассмотрение заявления

Документы рассматривает пенсионный орган по месту жительства заявителя или другое подразделение ZUS, определенное президентом учреждения.
После проверки всех условий и завершения процедуры решение о назначении пенсии принимается в течение 30 дней с момента подтверждения последнего необходимого условия.
Ранее мы сообщали, что в Польше пенсии ежегодно индексируют с марта. В этом году повышение составляет 5,5% и размер минимальной пенсии достиг 1878,91 злотых (на руки пенсионеры получат 1709,81 злотых).
Пенсии в Польше выплачиваются в определенные даты: 1, 6, 10, 15, 20 и 25 числа каждого месяца.
Также Finance.ua сообщал, что, согласно оценкам, средняя пенсия в Польше в 2026 году составит около 4320 злотых в месяц.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПенсияДеньги
