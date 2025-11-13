Как подать заявление на пенсию в Польше Сегодня 20:36 — Личные финансы

Как подать заявление на пенсию в Польше

Лица, выполнившие обязательные условия — достигшие пенсионного возраста и уплатившие пенсионные взносы хотя бы за один день, — могут подать заявление на назначение пенсии в Польше.

Об этом сообщает inpoland.

Подать заявление можно не раньше, чем за 30 дней до выполнения последнего из необходимых условий.

Как рассчитывается размер польской пенсии

Размер пенсии зависит от суммы уплаченных взносов. Чем выше были отчисления из заработной платы, тем большую выплату получит человек после выхода на пенсию.

Для получения минимальной пенсии необходимо иметь необходимый трудовой стаж — 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Когда подавать заявление

Заявление на назначение пенсии подается не ранее чем за 30 дней до выполнения последнего из требований (достижения возраста или стажа). Если обращение будет подано ранее, ZUS откажет в назначении выплат и укажет, какие условия еще не выполнены.

Если заявление будет подано с опозданием — через несколько месяцев после получения права на пенсию, — выплаты назначат только с месяца подачи заявления.

Как подать заявление на пенсию в Польше

Обращение можно подать несколькими способами:

лично или через доверенное лицо в любом подразделении ZUS, письменно или устно для протокола;

по почте через оператора почтовой связи;

через консульское учреждение Польши;

в электронном виде — через платформу PUE ZUS.

Рассмотрение заявления

Документы рассматривает пенсионный орган по месту жительства заявителя или другое подразделение ZUS, определенное президентом учреждения.

После проверки всех условий и завершения процедуры решение о назначении пенсии принимается в течение 30 дней с момента подтверждения последнего необходимого условия.

Пенсии в Польше выплачиваются в определенные даты: 1, 6, 10, 15, 20 и 25 числа каждого месяца.

