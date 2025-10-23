0 800 307 555
Пенсии украинцев остаются одними из самых низких в Европе (инфографика)

Личные финансы
18
Несмотря на индексацию, размер пенсий в Украине остается одним из самых низких в Европе. Данные аналитики свидетельствуют, что большинство пожилых украинцев вынуждены жить на суммы, часто не покрывающие даже базовые потребности.
Как сообщает Опендатабот, в октябре 2025 года средняя пенсия в Украине составляет 6436 грн, или около 133 евро (по курсу на момент публикации).
Почти треть украинских пенсионеров — 3,3 миллиона человек — получает всего 3 340 грн в месяц. Еще почти 4% пенсионеров живут на около 2 300 грн.
В прошлом году ситуация была еще хуже: 26% пенсионеров получали менее 3 000 грн. После индексации этот показатель снизился, а минимальные выплаты выросли до 3 тысяч.
Однако определенная часть пенсионеров имеет значительно более высокие выплаты.
  • 1,5 миллиона человек (15% от общего количества) получают в среднем 15 750 грн — это около 325 евро.
  • Еще 3 миллиона пенсионеров имеют среднюю выплату 6 860 грн,
  • А 2,1 миллиона — всего 4 510 грн.
Региональные отличия

Самые высокие пенсии традиционно получают в столице.
  • В Киеве средняя пенсия составляет 8848 грн, что на 37% больше, чем в среднем по стране.
  • Самые низкие показатели — в Тернопольской области (4 997 грн), Черновицкой (5 173 грн) и Закарпатской (5 233 грн).
Украинская пенсия — среди самых низких пенсий в Европе

По уровню пенсий Украина остается среди лидеров по бедности среди пожилых людей в Европе:
  • размер средней пенсии в Украине примерно равен показателю Албании — около 160 евро;
  • в Румынии и Болгарии пенсии составляют 450−550 евро;
  • в Польше и Чехии — 800−900 евро в месяц.
При этом в Опендатаботе отмечают — многие украинцы не могут позволить себе полностью уйти на отдых после выхода на пенсию. В настоящее время 2,8 миллиона работающих пенсионеров получают в среднем 7069 грн в месяц.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПенсияДеньги
