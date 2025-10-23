Пенсии украинцев остаются одними из самых низких в Европе (инфографика) Сегодня 09:02 — Личные финансы

Несмотря на индексацию, размер пенсий в Украине остается одним из самых низких в Европе. Данные аналитики свидетельствуют, что большинство пожилых украинцев вынуждены жить на суммы, часто не покрывающие даже базовые потребности.

6436 грн, или около 133 евро (по курсу на момент публикации). Как сообщает Опендатабот, в октябре 2025 года средняя пенсия в Украине составляет, или около(по курсу на момент публикации).

Почти треть украинских пенсионеров — 3,3 миллиона человек — получает всего 3 340 грн в месяц. Еще почти 4% пенсионеров живут на около 2 300 грн.

В прошлом году ситуация была еще хуже: 26% пенсионеров получали менее 3 000 грн. После индексации этот показатель снизился, а минимальные выплаты выросли до 3 тысяч.

Однако определенная часть пенсионеров имеет значительно более высокие выплаты.

1,5 миллиона человек (15% от общего количества) получают в среднем 15 750 грн — это около 325 евро.

Еще 3 миллиона пенсионеров имеют среднюю выплату 6 860 грн,

А 2,1 миллиона — всего 4 510 грн.

Региональные отличия

Самые высокие пенсии традиционно получают в столице.

В Киеве средняя пенсия составляет 8848 грн, что на 37% больше, чем в среднем по стране.

Самые низкие показатели — в Тернопольской области (4 997 грн), Черновицкой (5 173 грн) и Закарпатской (5 233 грн).

Украинская пенсия — среди самых низких пенсий в Европе

По уровню пенсий Украина остается среди лидеров по бедности среди пожилых людей в Европе:

размер средней пенсии в Украине примерно равен показателю Албании — около 160 евро;

в Румынии и Болгарии пенсии составляют 450−550 евро;

в Польше и Чехии — 800−900 евро в месяц.

При этом в Опендатаботе отмечают — многие украинцы не могут позволить себе полностью уйти на отдых после выхода на пенсию. В настоящее время 2,8 миллиона работающих пенсионеров получают в среднем 7069 грн в месяц.

