Паркоместо как инвестиция: когда покупка может быть выгодной

Личные финансы
80
Покупка паркоместа все чаще рассматривается не только как элемент комфорта, но и рациональная инвестиция с прогнозируемым доходом и невысоким риском.
Об этом говорится в статье Finance.ua «Паркоместа в Киеве: какие цены и почему их часто выбирают как инвестицию».

Спрос на аренду стабильно высокий

Координатор отделов продаж компании Риэл | Киев Зоряна Землинская отмечает, что это более доступный вариант инвестирования, чем квартира или коммерческое помещение. Паркоместо стоит дешевле и не требует затрат на ремонт или обустройство.
По словам эксперта, спрос на аренду паркомест остается стабильным, особенно в крупных жилых комплексах бизнес- и комфорткласса, где количество мест ограничено. Часто владельцы квартир не покупают паркинг сразу, поэтому аренда становится для них удобным вариантом, а для инвесторов — источником пассивного дохода.
«В большинстве новостроек количество паркомест меньше, чем квартир, что создает естественный дефицит и со временем подталкивает их стоимость вверх. Это особенно заметно в центральных районах, где цена паркинга может расти вместе с общим удорожанием недвижимости», — добавляет Землинская.

Примеры окупаемости и советы от экспертов

Руководитель агентства «КиевДимСервис» Андрей Романов считает, что паркоместо можно окупить, но не раньше чем через 8−10 лет. «Можно купить подземное место сейчас и перепродать через два года, заработав, казалось бы, 15−20%. Но при продаже нежилого помещения нужно уплатить 11% налога. В результате этот налог фактически съедает всю прибыль», — объясняет он.
В то же время Ирина Михалева, CMO Alliance Novobud, отмечает, что цены на паркоместа в новостройках растут по мере ввода комплекса в эксплуатацию — обычно на 20−30% от стартовых. Следовательно, покупка места на этапе строительства или до его начала может стать выгодной инвестицией, если планировать продажу после завершения строительства.
По мнению Романова, более надежным вариантом остается аренда. К примеру, если паркоместо стоило 16 тыс. долларов, а его сдают за 150 долларов в месяц, то за три года можно получить около 5,4 тыс. долларов. Полная окупаемость в таком случае наступит примерно через девять лет.
Эксперты советуют перед приобретением тщательно изучить расположение паркоместа, именно от этого зависит его потенциальная ликвидность и прибыльность в будущем.
Авто
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Payment systems