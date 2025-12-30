ТОП-10 вещей, которые нельзя дарить на Новый год Сегодня 21:03 — Личные финансы

ТОП-10 вещей, которые нельзя дарить на Новый год

Иногда подарки на Новый год вызывают не радость и улыбку, а наоборот, разочарование и возмущение.

Так эксперты собрали самые распространенные категории вещей, которые с большой вероятностью могут испортить праздничный вечер в 2026 году, пишет obozrevatel

Шутливые презенты

Юмористические подарки — наиболее рискованная категория. То, что кажется вам забавным, для другого человека может быть унизительным, вульгарным или больно попасть в слабое место. Особенно опасны предметы с двусмысленным или откровенно сексуальным подтекстом. Такие шутки уместны только в очень близком кругу, где вы на 100% уверены в адекватности реакции.

Средства личной гигиены и бытовая химия

Дезодорант, набор для душа, носки, зубная щетка, гель для стирки — эти подарки часто воспринимаются как намек «ты недостаточно ухаживаешь за собой». Даже если намерение было исключительно практичным, послание звучит как критика. Исключение — действительно роскошная нишевая косметика, которую человек давно хочет, но не покупает сам.

Подарки «для улучшения себя»

Абонемент в фитнес-клуб (если человек никогда не говорил, что хочет ходить), средства для похудения, книги типа «Как стать лучшей версией себя», компрессионное белье, массажер для целлюлита — все эти вещи объединяет одно: они кричат ​​"ты недостаточно хорош в нынешнем виде". Даже если вы искренне желаете добра, получатель чаще всего испытывает унижение.

Одежда и обувь без примерки

Угадать размер, крой, актуальный цвет и предпочтения — задача почти невозможная. Даже если удастся попасть, есть риск, что вещь просто не понравится. Самые безопасные альтернативы — шарфы, платки, перчатки, или лучше — сертификат в магазин одежды.

Бытовая техника как «помощь по хозяйству»

Пылесос, мультиварка, утюг, кухонный комбайн — особенно если дарить женщине — очень часто воспринимаются как «подарок-поручение». Исключения возможны только тогда, когда вещь была прямо озвучена как желаемая или покупается для всей семьи после совместного обсуждения.

Слишком интимные подарки

Нижнее белье, эротические пижамы, массажные масла с афродизиаками, секс-игрушки — все это допустимо исключительно в отношениях, где уже давно существует интимная близость и полная взаимная открытость. В других случаях это грубое нарушение личных границ.

Декоративный хлам и дешевые сувениры

Магнитики, фигурки, статуэтки «на счастье», вазы сомнительного дизайна — обычно эти вещи быстро превращаются в пылесборники и источник раздражения. Лучше подарить что-то маленькое, но действительно нужное или очень качественное, чем очередную «вещь для полки».

Подделки люксовых брендов

Реплики сумок, часов, одежды известных марок — почти всегда плохая идея. Даже если человек не разбирается в оригиналах, он может испытать разочарование, узнав правду позже. Честная качественная вещь от менее известного бренда всегда лучше плохой подделки.

Политическая и религиозная символика

Футболки с политическими лозунгами, статуэтки политических деятелей, книги идеологического содержания, иконы, талисманы — все это может стать причиной конфликта. Даже в близком кругу политические и религиозные взгляды часто разнятся.

Передарки

Передарить подарок — не преступление, если вещь новая, в упаковке и действительно подходит новому владельцу. Но если кто-то из предыдущих дарителей может узнать дальнейшую судьбу вещи — это почти гарантированная обида.

