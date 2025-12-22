Сколько стоит путешествие в Карпаты на Рождество и Новый год Сегодня 17:03

Сколько стоит путешествие в Карпаты на Рождество и Новый год

Карпаты остаются топ направлением для празднования Рождества и Нового года. Но найти свободный номер в Буковеле или Яремче сейчас — задача со звездочкой, а цены «кусаются».

Finance.ua посчитал, в какую сумму обойдется празднование Нового года и Рождества в разных форматах. Об этом пишем в статье:

Жилье

Отели уровня 3−4 звезды предлагают новогодние пакеты (минимум 3−4 ночи). Цена за номер стартует от 4 тыс. грн/сутки, в Буковеле — от 8 тыс. грн/сутки.

В окрестностях (Татаров, Яблуница) доступны стандартные номера от 3 тыс. гривен.

Частные усадьбы в Яремче, Ворохте или Верховине дешевле — от 1500 грн/сутки. Но бюджетные варианты бронировать надо заранее.

В стоимость проживания обычно включены только завтраки.

Питание

Питание (обед и ужин) в Буковеле будет стоить от 1200 грн в сутки для одного человека. Праздничный ужин в ресторане в новогоднюю ночь обойдется еще в несколько тысяч гривен.

Расходы на проезд зависят от того, на каком транспорте и откуда вы будете ехать. Дешевле всего ехать по железной дороге. Билеты из Киева в Татарово (ближайшая остановка в Буковель) стоят от 244 грн за место в плацкарте. Однако поймать их на сайте «Укрзализныци» — еще та задача.

В дополнительные расходы входят ски-пассы, чаны, обеды, сувениры и т. д. Здесь все очень индивидуально и зависит от ваших предпочтений и бюджета. Если вы планируете кататься на лыжах в новогодний сезон, это обойдется в 4 600 грн за два дня. Отдельно придется оплатить аренду горнолыжного снаряжения — еще минимум 1 500 грн на человека.

В общем, отдых в Карпатах будет стоить от 20 тыс. грн с человека за 4−5 дней. Стоимость ориентировочная и зависит от того, где вы собираетесь остановиться, насколько заранее бронируете жилье, на чем добираетесь и будуте ли кататься на лыжах. Конечно, отдых в Буковеле обойдется дороже.

Где дешевле

Чтобы сэкономить, рассмотрите менее популярные локации — Сколе, Славское или Закарпатье. Там цены на жилье ниже на 30−40%, чем в Буковеле.

Отслеживайте билеты на поезд каждый день — люди часто сдают их в последний момент. Что касается жилья — звоните в отели напрямую, иногда бронь отменяется, и она не успевает появиться на Booking.

составляет 913,57 грн, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом. Мы ранее писали , что общая стоимость набора из 12 постных блюд в декабре 2025 годачто на 11% больше по сравнению с прошлым годом.

Особенностью нынешнего зимнего сезона стала «овощная дефляция». Благодаря хорошему урожаю цены на овощи «борщевого набора» существенно упали: капуста подешевела на 73%, морковь — на 63%, лук — на 58%, картофель — на 54%, а свекла — на 51%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.