ГНС подсчитала, какие отрасли больше всего наполнили бюджет в январе

В январе 2026 года предприятия сферы торговли и перерабатывающей промышленности обеспечили более трети доходов сводного бюджета Украины. Их совокупная доля составила 36,4%, что подтверждает определяющую роль этих секторов в экономике страны.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Отрасли-лидеры

Наибольший вклад в госбюджет внесли следующие отрасли:

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 19,5%;

перерабатывающая промышленность — 16,9%;

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — 12,8%;

добывающая промышленность и разработка карьеров — 5,7%.

Эти сферы остаются важными источниками стабильных бюджетных поступлений.

Динамика роста: кто прибавил больше всего

По сравнению с январем прошлого года, отдельные сферы продемонстрировали заметное увеличение уплаты налогов.

Наибольший рост зафиксирован в:

перерабатывающей промышленности — +18,8% (+4,1 млрд грн);

добывающей промышленности — +26,6% (+1,9 млрд грн);

государственном управлении и обороне — +12% (+2,1 млрд грн);

торговле и ремонте транспорта — +6,7% (+1,9 млрд грн).

Партнерство государства и бизнеса

«Добросовестный бизнес остается надежным партнером государства. Добровольная уплата налогов — это осознанный выбор ответственных компаний, которые понимают: их вклад сегодня — это зарплаты военным, поддержка общин и социальные гарантии гражданам», — отмечают в ГНС.

В то же время, Налоговая продолжает совершенствовать сервисные инструменты и внедрять риск-ориентированный подход к администрированию налогов. Это позволяет создавать более прозрачные, предсказуемые и удобные условия для работы плательщиков.

Ранее мы сообщали , что в Минэкономики также называли перерабатывающую промышленность ключевым налогоплательщиком среди отраслей экономики в 2025-м. Эта отрасль уплатила в Сводный бюджет Украины 367,5 млрд грн (18% всех налоговых поступлений).

