Какие отрасли больше всего наполняют бюджет — данные ГНС

Казна и Политика
10
ГНС подсчитала, какие отрасли больше всего наполнили бюджет в январе
ГНС подсчитала, какие отрасли больше всего наполнили бюджет в январе
В январе 2026 года предприятия сферы торговли и перерабатывающей промышленности обеспечили более трети доходов сводного бюджета Украины. Их совокупная доля составила 36,4%, что подтверждает определяющую роль этих секторов в экономике страны.
Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Отрасли-лидеры

Наибольший вклад в госбюджет внесли следующие отрасли:
  • оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 19,5%;
  • перерабатывающая промышленность — 16,9%;
  • государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — 12,8%;
  • добывающая промышленность и разработка карьеров — 5,7%.
Эти сферы остаются важными источниками стабильных бюджетных поступлений.

Динамика роста: кто прибавил больше всего

По сравнению с январем прошлого года, отдельные сферы продемонстрировали заметное увеличение уплаты налогов.
Наибольший рост зафиксирован в:
  • перерабатывающей промышленности — +18,8% (+4,1 млрд грн);
  • добывающей промышленности — +26,6% (+1,9 млрд грн);
  • государственном управлении и обороне — +12% (+2,1 млрд грн);
  • торговле и ремонте транспорта — +6,7% (+1,9 млрд грн).

Партнерство государства и бизнеса

«Добросовестный бизнес остается надежным партнером государства. Добровольная уплата налогов — это осознанный выбор ответственных компаний, которые понимают: их вклад сегодня — это зарплаты военным, поддержка общин и социальные гарантии гражданам», — отмечают в ГНС.
В то же время, Налоговая продолжает совершенствовать сервисные инструменты и внедрять риск-ориентированный подход к администрированию налогов. Это позволяет создавать более прозрачные, предсказуемые и удобные условия для работы плательщиков.
Ранее мы сообщали, что в Минэкономики также называли перерабатывающую промышленность ключевым налогоплательщиком среди отраслей экономики в 2025-м. Эта отрасль уплатила в Сводный бюджет Украины 367,5 млрд грн (18% всех налоговых поступлений).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиЭкономика
