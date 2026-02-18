Домохозяйствам могут разрешить вести бизнес без регистрации ФЛП Сегодня 15:05 — Казна и Политика

Комитет рассмотрит законопроект о предпринимательской деятельности домохозяйств

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов возобновил рассмотрение законопроекта № 8143, который предлагает разрешить домохозяйствам вести предпринимательскую деятельность без регистрации физического лица-предпринимателя (ФЛП).

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Что предлагает законопроект

Законопроект «О свободе предпринимательской (экономической) деятельности домохозяйств» предусматривает возможность ведения хозяйственной деятельности без регистрации ФЛП при следующих условиях:

подача годовой налоговой декларации домохозяйства;

ведение деятельности исключительно членами домохозяйства;

годовой доход от такой деятельности не превышает 8 млн грн.

В то же время в документе отсутствуют нормы, которые определяют, подлежит ли домохозяйство государственной регистрации в случае нарушения этих требований и каким образом такая регистрация должна производиться.

Также не предусмотрены изменения в Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований».

Разрешенные виды деятельности

Без регистрации ФЛП домохозяйства смогут предоставлять широкий перечень услуг, в частности:

парикмахерские и косметологические услуги;

юридические консультации;

услуги домашней прислуги;

уход за больными или немощными людьми;

предоставление индивидуальных уроков (репетитора);

индивидуальное воспитание детей (гувернер);

услуги, связанные с очисткой и уборкой помещений по индивидуальному заказу;

ремонт обуви, одежды, бытовых текстильных и трикотажных изделий, ковров и ковровых изделий, кожаных, галантерейных и дорожных изделий, мебели, радиотелевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры, электробытовой техники и других бытовых и офисных приборов, часов, других предметов личного пользования;

техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов;

услуги по стирке и глажке белья и других текстильных изделий;

розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами из лотков и рынках;

услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом;

услуги по перевозке груза;

деятельность в сфере ресторанного хозяйства;

услуги по эстетической косметологии, кроме подлежащих лицензированию;

другие виды работ, к которым привлекаются члены этого домохозяйства, кроме видов деятельности, подлежащих лицензированию и относящихся к независимой профессиональной деятельности согласно закону.

Налоговые и социальные положения

Документ описывает принципы формирования доходов и расходов домохозяйства. К расходам предлагается относить не только расходы по ведению деятельности, но и расходы на содержание каждого члена домохозяйства в размере 60% от среднемесячной заработной платы за предыдущий год.

Законопроект также вводит понятие «социального трансферта». Для его получения домохозяйство должно подавать годовую налоговую декларацию. Обязанность декларирования не распространяется на лиц, получающих пенсии или стипендии.

Авторы инициативы считают, что такая модель декларирования будет способствовать адресному оказанию государственной помощи и усилению контроля использования бюджетных средств. Учет доходов предлагается вести в упрощенном виде.

Отдельно проект предусматривает дополнение Гражданского кодекса Украины положением о свободе создания домохозяйств как одну из общих основ гражданского законодательства.

Замечания экспертов

Главное научно-экспертное управление считает, что предложенное в проекте определение термина «домохозяйство» не соответствует принципу юридической определенности правовой нормы.

Эксперты считают, что введение подобной терминологии в законодательстве Украины приведет к неоднозначности понимания понятия «семья», которое частично совпадает с понятием «домохозяйство», и будет применяться в одинаковых отношениях, что может существенно повредить надлежащему регулированию отношений, которые, в частности, являются предметом Семейного Кодекса, а именно: неимущественным и имущественным правам и интересам супругам, отношениям между родителями и детьми, усыновителями и усыновленными, между матерью и отцом ребенка относительно его воспитания, развития и содержания.

Кроме этого, предложенное определение не учитывает того, что в науке финансового права домохозяйство рассматривается как экономическая проекция социального феномена семьи, поэтому понятие семья и домохозяйство можно считать синонимичными в отношениях налогообложения, или участником налоговых отношений является только семья (в том числе как вид домохозяйства), а не в хозяйственных или гражданских отношениях.

ГНЭУ также отмечает, что предложенное в проекте определение содержания термина «домохозяйство» фактически повторяет его определение в ст. 1 Закона Украины «О Всеукраинской переписи населения», но согласно настоящему Закону этот 4 термин использовался в статистических целях, в связи с этим его использование выглядит оправданным, а не для определения отдельного субъекта хозяйствования, как это предусматривается в проекте.

