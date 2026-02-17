В Украине сейчас на одного трудоспособного есть один нетрудоспособный — Минсоцполитики Сегодня 17:10 — Казна и Политика

Более 4 млн украинцев получают пенсии менее 6000 грн

Сейчас в Украине наиболее благоприятный период для пенсионной реформы, поскольку на сегодняшний день в стране отношение трудоспособного и нетрудоспособного — один к одному.

Об этом заявил в интервью Украинскому Радио министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

«Сейчас мы заходим в период наиболее благоприятный для пенсионной реформы, поскольку на сегодня у нас отношение трудоспособного и нетрудоспособного один к одному. До того было немного больше нетрудоспособных на одного трудоспособного. И сейчас у нас будут превалировать трудоспособные над нетрудоспособными, контрибьютеры над теми, кто будет получать денежные средства из пенсионной системы. Как раз и это позволит нам уладить это. Именно это идеальный вариант, чтобы переходить к пенсионной реформе», — заявил Улютин.

Планируется ли в Украине пенсионная реформа

Министр напомнил, что более 4 млн. украинцев получают пенсии менее 6 000 грн.

Как в правительстве видят саму пенсионную реформу:

1. Большая прозрачность, честность самой системы и большая четкость в правилах.

«Мы понимаем, что у нас есть большое количество людей, которые получают пенсионные выплаты на сегодня менее 6 000 грн. Это более 4 млн человек. И мы понимаем, что это создает дополнительное давление на смежные сферы, как система здравоохранения. Потому что люди, получающие такие маленькие средства, не могут нормально питаться, соответствующие медикаменты покупать. людей, которые получают менее 6000 грн», — пояснил Улютин.

2. Честность к людям, которые долго работали и вносили взносы в солидарную систему: учителя, медики, педагоги.

«Наша система, которую мы предлагаем, осуществит возможность, если ты долго работал и делал взносы, то твоя пенсия должна быть значительно больше. И как раз эти категории людей, кто долго работал, долго делал взносы, получают наибольший бонус от этой новой пенсионной системы. Это в полтора-два раза рост такой пенсии будет», — отметил министр.

3. Перевод специальных пенсий в профессиональные.

Специальные пенсии очень сильно нагружают и солидарную систему, и в целом систему бюджетирования. Профессиональная система будет основана на дополнительных взносах, необходимых, чтобы закрывать такие профессиональные бонусы, как раньше выход на пенсию или большая пенсия.

Он рассказал, сколько шагов нужно предпринять, чтобы пенсионную реформу приняли и сколько потом времени на то, чтобы начать что-то воплощать.

«Пока мы завершаем наши финансовые расчеты, потому что для нас важна не просто реформа. Согласовываем их с нашими международными партнерами и внутри с нашими коллегами. И переходим к внесению этого документа на общественное обсуждение и в Верховную Раду. Делаем это в этом году», — рассказал Улютин.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Дениса Улютина писал , что новая модель пенсионной системы предусматривает установление гарантированной базовой выплаты на уровне не менее 6000 грн.

