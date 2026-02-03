Когда и что платить ФЛП в феврале — инструкция Сегодня 20:04 — Казна и Политика

В феврале ФЛП необходимо подать отчетность и уплатить ряд налогов и сборов

Февраль 2026 года — насыщенным месяцем с точки зрения налоговых обязательств для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. В этот период ФЛПам необходимо подать отчетность и уплатить ряд налогов и сборов во избежание штрафных санкций.

Основные налоговые обязательства ФЛП в феврале

Главные налоговые события февраля касаются, прежде всего, предпринимателей третьей группы, а также уплаты военного сбора и единого социального взноса для всех групп.

Запоздалая отчетность или платежи чреваты штрафами и пеней.

ФЛП, дедлайны в феврале:

до 9 февраля предприниматели третьей группы должны подать годовую декларацию. Вместе с ней подается приложение с ЕСВ за 2025 год. Даже если дохода не было, отчет все равно обязателен;

предприниматели третьей группы должны подать годовую декларацию. Вместе с ней подается приложение с ЕСВ за 2025 год. Даже если дохода не было, отчет все равно обязателен; у предпринимателей третьей группы сбор исчисляется от дохода. Они платят 1% дополнительно к своему единому налогу (3% или 5%). Уплатить это нужно до 19 февраля вместе с налогом за IV квартал;



вместе с налогом за IV квартал; военный сбор сейчас тоже принципиальная часть платежей. ФЛПы 1, 2 и 4 групп уплачивают его ежемесячно, независимо от того, была прибыль или нет. Сумма — 10% от минимальной зарплаты (в феврале 2026 года это 864,70 грн), а предельная дата — 20 февраля ;



; кроме налогов и военного сбора, до 20 февраля ФЛП должны произвести перечисление ЕСВ за своих наемных работников за январь.



Ответственность за нарушение сроков

В Государственной налоговой службе напомнили, что долги налоговой наказываются так же, как и неуплата единого налога. Для 1−2 групп штраф составляет 50% суммы сбора плюс пеня за каждый день просрочки. Если задолженность становится постоянной, можно лишиться статуса плательщика единого налога, а за несвоевременную декларацию — штраф.

