Структура экспорта продукции АПК в январе 2026 года

В январе 2026 года было экспортировано 5 млн т продукции АПК, что на 0,8% меньше аналогичного показателя предыдущего месяца.
Наблюдается рост размеров экспорта зерновых и снижение размеров всех остальных видов продукции. Основной продукцией, экспортируемой сейчас, является кукуруза, пишет ucab.ua.
Структура экспорта продукции АПК в январе 2026 г. выглядела следующим образом:
  • зерновые культуры: 3,4 млн т (кукуруза — 83% и пшеница — 16%). Рост к показателю предыдущего месяца: +13%;
  • масличные культуры: 351,7 тыс. т (соя — 63%, рапс — 35% и подсолнечник — 1%). Падение: -32%;
  • растительные масла: 479,7 тыс. т (подсолнечное масло — 82%, рапсовое — 10% и соевое — 7%). Падение: -6%;
  • жмыхи после извлечения растительных масел: 411,0 тыс. т (подсолнечное — 73%, соевое — 27%). Падение: -32%;
  • другие виды агропромышленной продукции: 349,9 тыс. т. Падение: -15%.
По материалам:
Finance.ua
