Премирование госслужащих по обновленным правилам: суммы в 2026 году Сегодня 13:03 — Личные финансы

Премирование госслужащих по обновленным правилам: суммы в 2026 году

В 2026 году процедура премирования работников государственной службы будет проходить по обновленным правилам.

О чем идет речь

Размеры дополнительных гарантированных выплат — это уже не бонус, назначенный по собственному усмотрению руководителя, а выплата с четко регламентированными правилами, говорится в законе № 889 «О государственной службе», пишет novyny.live.

Назначение премий

В 2025 году власти внесли изменения в вопрос премирования государственных служащих, предоставив четкие рамки для размеров выплат. Премия стала составной частью системы оплаты труда, а не простым нерегулярным поощрением.

Читайте также Где чиновники получают самые большие зарплаты (размеры)

Госслужащим, которые по итогам оценки получили отличную оценку, предусмотрена премия. Выплачивать ее следует не позднее срока выплаты зарплаты за месяц, когда был утвержден вывод об итогах оценки.

Размеры премий

По обновленным правилам, общий размер премий (ежемесячных/квартальных/годовой) не может превышать 30% фонда устойчивой зарплаты государственного служащего.

Вычисляется размер годовой премии с учетом фонда устойчивой зарплаты госслужащего, в которую входят следующие компоненты:

Устойчивый компонент в виде должностного оклада, надбавки за выслугу лет и надбавки за ранг; Вариативный компонент в виде премии (ежемесячной, ежеквартальной, годовой) по итогу служебной деятельности; Гарантийные/компенсационные выплаты, предусмотренные нормами законодательства (в частности, матпомощь, компенсация за работу с государством тайной, отпускная помощь).

Государственные служащие с оценкой «отлично» могут иметь разный размер премии, ведь она зависит от индивидуальной стабильной зарплаты. То есть, чем выше будет уровень должностного оклада, надбавки за выслугу лет и ранг, тем больше станет фонд, из которого рассчитывают премию.

Также учитывается продолжительность отработанного времени: если работник находился в отпуске без сохранения заработной платы или на больничном длительное время, то сумма премии снизится пропорционально.

В 2026 году заработная плата госслужащих выросла, ведь должностной оклад привязан к уровню прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Он должен составлять не менее 2,5 прожиточного минимума.

С 1 января показатель повысился до 3328 грн (ранее было 3028 грн). Максимальный размер оклада для руководителей центральных органов власти не может быть выше 15 минимальных окладов для служащих местного уровня.

Читайте также Какие криптовалюты декларируют украинские чиновники (инфографика)

Учитывая это, премия (ежемесячная, ежеквартальная, годовая) по итогам служебной деятельности в этом году станет выше. В прошлом году этот показатель не пересматривался.

В то же время, украинские чиновники все чаще упоминают в своих декларациях криптовалюту. Так, 2113 деклараций с криптовалютой подали чиновники за 2024 год. Это в 2,2 раза больше, чем до начала полномасштабной. За год таких деклараций увеличилось на 10%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.