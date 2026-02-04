0 800 307 555
ру
Порывы труб: эксперт объяснил, когда расходы ложатся на жильцов дома

Личные финансы
49
За разорванные трубы и ремонт внутри дома будут в основном платить сами жильцы, однако в части случаев ответственность может быть переведена на теплоснабжающую компанию.
Об этом сообщил эксперт по правам Станислав Лифлянчик в эфире «НовостиLive».
По его словам, все, что находится внутри дома после ввода трубы в здание, — общая собственность жильцов.
«Соответственно, они обязаны самостоятельно все это содержать, обслуживать и ремонтировать. Делать это они могут одним из трех способов: через обслуживающую компанию коммунального предприятия, которое есть априори в большинстве домах, или через нанятую частную обслуживающую компанию, которая нанимается через собрание жильцов этого многоквартирного дома, или через объединение совладельцев».
Впрочем, эксперт отмечает, что причины массовых порывов труб вызваны не только действиями врага, но и недостаточной подготовкой местных и государственных властей к энергорискам. В таком случае ОСМД может обращаться в теплоснабжающую компанию с исковым заявлением.
Лифлянчик объяснил, что судам придется различать форс-мажор и халатность. По его словам, если оборудование уничтожено ракетой или дроном, тепловики не несут ответственности.
В то же время, если тепло исчезло из-за отсутствия электричества, а компания за четыре года не обеспечила резервное питание, это уже не форс-мажор, и здесь возникают вопросы к теплокомпании, почему она не подготовилась к такому риску.
После массированных российских атак на Киев многие дома в столице оставались без отопления из-за длительных отключений электроэнергии, что привело к замерзанию воды в трубах и их разрывам. Жильцы сообщали о льде на окнах, «взрывах» старых труб, расколотых батареях и температуре в квартирах до 0 °C, а также об отсутствии света и горячей воды по 20 часов в сутки.
Деньги
Payment systems