В сервисных центрах МВД изменили процедуру электронной записи: что изменилось с 3 февраля

В терминалах самообслуживания будет указано точное время приема, а на мониторах - количество свободных записей на услуги.

С 3 февраля 2026 года в сервисных центрах МВД введено обновление системы электронной записи: в терминалах самообслуживания указывается точное время приема, а на мониторах отображается количество свободных записей на услуги.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Отмечается, что теперь онлайн-сервис электронной записи и программно-аппаратные терминалы, размещенные в территориальных сервисных центрах МВД, отображают одинаковую актуальную информацию о доступных для регистрации услуг. Таким образом система стала единой и синхронизированной для всех каналов записи.

Запись с указанием конкретного времени

При регистрации через терминал в ТСЦ МВД посетители могут выбрать свободное время для получения услуги. По-прежнему запись и предоставление услуги происходят в один день, гражданин регистрируется в терминале самообслуживания в день обращения и в этот же день получает услугу.

На информационных табло в сервисных центрах МВД отображаются текущие дата и время, номера регистрации посетителей, а также номера рабочих мест администраторов ТСЦ МВД и работников Экспертной службы МВД, предоставляющих услуги.

В МВД отмечают, что есть и другие нововведения. Приказ № 897 предусматривает другие изменения в системе электронной записи, однако их реализация требует дополнительных организационно-технических доработок. О дальнейших обновлениях в МВД обещают сообщать отдельно по мере их внедрения.

Лимиты на количество записей

Количество регистраций для посетителей остается ограниченным. Для физических лиц установлен лимит не более четырех записей через терминал и электронную запись в течение месяца. Юридические лица могут производить до шести регистраций в день.

Регистрация через Е-запись производится на 21 день вперед. Новый день для записи становится доступным каждый день в 06:00.

В МВД отмечают, что записи генерируются системой автоматически для каждого сервисного центра с учетом времени, необходимого для предоставления услуг, количества администраторов соответствующего подразделения и графиков их работы.

