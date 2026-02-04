Гибкий график работы: как вырос запрос среди кандидатов, и идут ли работодатели «навстречу»
Потребности искателей в Украине продолжают меняться. Так, запрос на дистанционную работу и гибкий график стал одним из наиболее распространенных кандидатов в 2025 году.
Об этом свидетельствуют данные исследования OLX Работа.
Как вырос спрос на вакансии с гибким графиком
В конце 2025 г. по всей Украине зафиксировали рост спроса на вакансии с гибким графиком работы. Количество откликов на такие объявления в декабре 2025 года было на 13% больше, чем в декабре 2024 года.
Наиболее заметный рост спроса зафиксировали на вакансии менеджера по работе с клиентами в сфере торговли. В декабре 2025 года искатели откликались на такие предложения почти в семь раз чаще, чем за аналогичный период годом ранее. Второе место по динамике заняла должность помощника повара, количество откликов выросло в пять раз.
Также зафиксирована устойчивая тенденция роста спроса на гибкий график в категориях «Строительство, облицовочные работы» и «Производство, рабочие специальности». В частности, количество откликов возросло на следующие должности:
- монтажник — на 169%;
- каменщик — на 165%;
- штукатур — на 129%;
- плиточник — на 105%;
- сборщик — на 97%;
- электрик — на 42%.
Кроме того, на 91% вырос спрос на вакансии с гибким графиком в категории «Начало карьеры», где размещают предложения для студентов и кандидатов без опыта работы.
Предложение работодателей
По данным OLX Работа, в декабре 2025 года общее количество вакансий с гибким графиком на платформе было на 9% больше, чем в декабре 2024 года.
Больше всего таких объявлений работодатели публиковали на должности водителя, продавца, грузчика, кассира, уборщика, разнорабочего в сфере строительства и повара. Активно предложения по гибкому графику также появлялись в категории «Начало карьеры», что коррелирует с ростом интереса со стороны искателей работы.
Наибольший рост уровня предложения зафиксирован на вакансию менеджера по работе с клиентами, количество объявлений с гибким графиком выросло в четыре раза.
Также существенное увеличение количества таких вакансий произошло для:
- операторов колл-центра — на 156%;
- упаковщиков — на 105%;
- электриков — на 69%;
- администраторов — на 42%;
- разнорабочих в строительстве — на 37%.
В каких сферах гибкий график предлагают чаще
В 2025 году работодатели чаще начали предлагать гибкий график в сфере гостинично-ресторанного бизнеса. В частности, возросло количество таких вакансий для бариста (+11%), барменов (+24%), поваров (+18%) и официантов (+21%).
Аналогичную динамику зафиксировали и в сфере логистики и доставки: количество предложений с гибким графиком для водителей выросло на 23%, для грузчиков на 11%.
Наибольшее количество вакансий с гибким графиком работы и отклики на них в конце 2025 года зафиксировали в пяти крупнейших городах Украины. Лидером остается Киев, где традиционно сосредоточено самое большое количество предложений. Далее следуют Одесса и Львов с примерно одинаковыми показателями. Несколько меньше таких вакансий размещали в Днепре и Харькове.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, где сейчас можно пройти стажировку и получить работу.
