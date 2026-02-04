0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Гибкий график работы: как вырос запрос среди кандидатов, и идут ли работодатели «навстречу»

Личные финансы
9
В 2025 году работодатели чаще начали предлагать гибкий график в сфере гостинично-ресторанного бизнеса.
В 2025 году работодатели чаще начали предлагать гибкий график в сфере гостинично-ресторанного бизнеса.
Потребности искателей в Украине продолжают меняться. Так, запрос на дистанционную работу и гибкий график стал одним из наиболее распространенных кандидатов в 2025 году.
Об этом свидетельствуют данные исследования OLX Работа.

Как вырос спрос на вакансии с гибким графиком

В конце 2025 г. по всей Украине зафиксировали рост спроса на вакансии с гибким графиком работы. Количество откликов на такие объявления в декабре 2025 года было на 13% больше, чем в декабре 2024 года.
Наиболее заметный рост спроса зафиксировали на вакансии менеджера по работе с клиентами в сфере торговли. В декабре 2025 года искатели откликались на такие предложения почти в семь раз чаще, чем за аналогичный период годом ранее. Второе место по динамике заняла должность помощника повара, количество откликов выросло в пять раз.
Также зафиксирована устойчивая тенденция роста спроса на гибкий график в категориях «Строительство, облицовочные работы» и «Производство, рабочие специальности». В частности, количество откликов возросло на следующие должности:
  • монтажник — на 169%;
  • каменщик — на 165%;
  • штукатур — на 129%;
  • плиточник — на 105%;
  • сборщик — на 97%;
  • электрик — на 42%.
Кроме того, на 91% вырос спрос на вакансии с гибким графиком в категории «Начало карьеры», где размещают предложения для студентов и кандидатов без опыта работы.

Предложение работодателей

По данным OLX Работа, в декабре 2025 года общее количество вакансий с гибким графиком на платформе было на 9% больше, чем в декабре 2024 года.
Больше всего таких объявлений работодатели публиковали на должности водителя, продавца, грузчика, кассира, уборщика, разнорабочего в сфере строительства и повара. Активно предложения по гибкому графику также появлялись в категории «Начало карьеры», что коррелирует с ростом интереса со стороны искателей работы.
Наибольший рост уровня предложения зафиксирован на вакансию менеджера по работе с клиентами, количество объявлений с гибким графиком выросло в четыре раза.
Также существенное увеличение количества таких вакансий произошло для:
  • операторов колл-центра — на 156%;
  • упаковщиков — на 105%;
  • электриков — на 69%;
  • администраторов — на 42%;
  • разнорабочих в строительстве — на 37%.

В каких сферах гибкий график предлагают чаще

В 2025 году работодатели чаще начали предлагать гибкий график в сфере гостинично-ресторанного бизнеса. В частности, возросло количество таких вакансий для бариста (+11%), барменов (+24%), поваров (+18%) и официантов (+21%).
Аналогичную динамику зафиксировали и в сфере логистики и доставки: количество предложений с гибким графиком для водителей выросло на 23%, для грузчиков на 11%.
Наибольшее количество вакансий с гибким графиком работы и отклики на них в конце 2025 года зафиксировали в пяти крупнейших городах Украины. Лидером остается Киев, где традиционно сосредоточено самое большое количество предложений. Далее следуют Одесса и Львов с примерно одинаковыми показателями. Несколько меньше таких вакансий размещали в Днепре и Харькове.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, где сейчас можно пройти стажировку и получить работу.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
РаботаВакансииOLX
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems