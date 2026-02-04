0 800 307 555
«Поддержка средств для существования»: кто может получить до 42 тысяч гривен (детали)

Представительство «Эстонского совета по делам беженцев» в Украине начинает реализацию «Программы экстренной поддержки средств к существованию».
Об условиях идет речь на странице представительства.

Цель программы

Предоставление доступа к средствам для существования уязвимым домохозяйствам, пострадавшим в результате вооруженного конфликта, создание новых источников дохода и поддержка людей в достижении прожиточного минимума.

Какие области могут подать заявку

Домохозяйства из Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областей.
Отобранные домохозяйства получат денежное пособие до 42 000 грн с целью начать или возобновить экономическую деятельность, что улучшит их средства существования.

Кто может принять участие

При рассмотрении заявки будет рассматриваться социальная и финансовая уязвимость домохозяйств.
Приоритет будет предоставляться ВПЛ и/или жителям общины, которые пострадали в результате военного конфликта в Украине и имеют по меньшей мере один из следующих документов:
  • подтверждение регистрации в населенном пункте, входящем в «Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия» (проверяется организацией самостоятельно на основании официального Перечня);
  • медицинская справка о ранении или получении психологических травм в результате боевых действий;
  • подтверждение потери кормильца в результате боевых действий;
  • справка об инвалидности в результате войны;
  • акт о поврежденном/разрушенном имуществе;
  • справка ВПЛ;
  • удостоверение участника боевых действий.
А также отвечать по крайней мере одной из категорий уязвимости:
  • домохозяйства по ВПЛ
  • домохозяйства, в которых по крайней мере один член семьи 50+ является безработным
  • домохозяйства с 3-мя и более детьми до 18-ти лет
  • домохозяйства с детьми до 2-х лет
  • домохозяйства с детьми младше 18-ти лет, возглавляемые матерью-одиночкой или отцом-одиночкой
  • домохозяйства с членами семьи с особыми потребностями в здоровье (люди с инвалидностью 1 или 2 группы, хроническими заболеваниями и/или нуждающимися в дорогостоящем лечении и т. п.)
  • домохозяйства, состоящие только из пожилых людей (60+)
  • домохозяйства, все члены которого в возрасте 18−49 лет являются безработными
Предпочтение будет предоставлено заявителям, не имеющим постоянного трудоустройства и/или дохода.
Условия

Заявитель и члены семьи не получали подобную помощь от ERC или других организаций в течение предыдущих 12 месяцев на момент подачи заявки. Подробности о получении помощи читайте здесь.
Грант не предоставляется для ведения деятельности, относящейся к лицензионным видам деятельности или деятельности, требующей специальных разрешений (медицинские услуги, услуги по международным грузоперевозкам/пассажирским перевозкам, производство и реализация алкогольных напитков, лекарственных, психотропных препаратов и т. п.).
Грантовые средства не могут быть использованы для приобретения средств производства, связанных с повышенным риском хранения и использования (химикаты, топливные материалы и т. п.), для уплаты долгов, аренды/ремонта жилого помещения, приобретения техники/оборудования, которые были в использовании (без сертификата качества производителя и гарантийного талона, финансовых документов).
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиВПЛГуманитарная помощь
