«Поддержка средств для существования»: кто может получить до 42 тысяч гривен (детали)

Помощь в 42 тис. гривен

Представительство «Эстонского совета по делам беженцев» в Украине начинает реализацию «Программы экстренной поддержки средств к существованию».

Об условиях идет речь на странице представительства.

Цель программы

Предоставление доступа к средствам для существования уязвимым домохозяйствам, пострадавшим в результате вооруженного конфликта, создание новых источников дохода и поддержка людей в достижении прожиточного минимума.

Какие области могут подать заявку

Домохозяйства из Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областей.

Отобранные домохозяйства получат денежное пособие до 42 000 грн с целью начать или возобновить экономическую деятельность, что улучшит их средства существования.

Кто может принять участие

При рассмотрении заявки будет рассматриваться социальная и финансовая уязвимость домохозяйств.

Приоритет будет предоставляться ВПЛ и/или жителям общины, которые пострадали в результате военного конфликта в Украине и имеют по меньшей мере один из следующих документов:

подтверждение регистрации в населенном пункте, входящем в «Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия» (проверяется организацией самостоятельно на основании официального Перечня);

медицинская справка о ранении или получении психологических травм в результате боевых действий;

подтверждение потери кормильца в результате боевых действий;

справка об инвалидности в результате войны;

акт о поврежденном/разрушенном имуществе;

справка ВПЛ;

удостоверение участника боевых действий.

А также отвечать по крайней мере одной из категорий уязвимости:

домохозяйства по ВПЛ

домохозяйства, в которых по крайней мере один член семьи 50+ является безработным

домохозяйства с 3-мя и более детьми до 18-ти лет

домохозяйства с детьми до 2-х лет

домохозяйства с детьми младше 18-ти лет, возглавляемые матерью-одиночкой или отцом-одиночкой

домохозяйства с членами семьи с особыми потребностями в здоровье (люди с инвалидностью 1 или 2 группы, хроническими заболеваниями и/или нуждающимися в дорогостоящем лечении и т. п. )

) домохозяйства, состоящие только из пожилых людей (60+)

домохозяйства, все члены которого в возрасте 18−49 лет являются безработными

Предпочтение будет предоставлено заявителям, не имеющим постоянного трудоустройства и/или дохода.

Условия

не получали подобную помощь от ERC или других организаций в течение предыдущих 12 месяцев на момент подачи заявки. Подробности о получении помощи Заявитель и члены семьиподобную помощь от ERCили других организаций в течение предыдущих 12 месяцев на момент подачи заявки. Подробности о получении помощи читайте здесь.

Грант не предоставляется для ведения деятельности, относящейся к лицензионным видам деятельности или деятельности, требующей специальных разрешений (медицинские услуги, услуги по международным грузоперевозкам/пассажирским перевозкам, производство и реализация алкогольных напитков, лекарственных, психотропных препаратов и т. п. ).

Грантовые средства не могут быть использованы для приобретения средств производства, связанных с повышенным риском хранения и использования (химикаты, топливные материалы и т. п. ), для уплаты долгов, аренды/ремонта жилого помещения, приобретения техники/оборудования, которые были в использовании (без сертификата качества производителя и гарантийного талона, финансовых документов).

