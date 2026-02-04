Пенсионерам продлили важную процедуру до апреля: как не потерять выплаты
Правительство приняло решение, позволяющее пенсионерам вернуть приостановленные выплаты и избежать их остановки в будущем. Речь идет о тех, кто по объективным причинам не успел вовремя сообщить Пенсионному фонду о неполучении пенсии от рф — таким пенсионерам продлили срок подачи заявления.
Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.
Кому продлили срок подачи заявления
- Новые правила касаются пенсионеров с ВОТ и ВПЛ, которые прошли физическую идентификацию в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года.
- Для них крайний срок подачи уведомления в Пенсионный фонд продлен до 1 апреля 2026 года.
За это время необходимо подать заявление о неполучении выплат от рф, чтобы пенсия и далее начислялась без перерывов.
Выплаты не будут останавливать и вернут задолженность
До апреля пенсии будут выплачиваться в полном объеме. Тем, кому выплаты временно прекратили в январе, пенсию возобновят уже в феврале — с доплатой за весь пропущенный период.
В Минсоцполитики отмечают: цель решения — не допустить, чтобы люди теряли пенсию по формальным или бюрократическим причинам.
Почему приняли это решение
Перед принятием решения Министерство социальной политики и Пенсионный фонд провели консультации с общественными организациями, работающими с пенсионерами, ВПЛ и жителями временно оккупированных территорий. Именно они обратили внимание на то, что многие люди физически не успели пройти все процедуры из-за войны, оккупации или вынужденного переезда.
Что будет дальше
Правительство вместе с Пенсионным фондом и общественными организациями уже работает над изменениями в подзаконные акты. Цель — упростить идентификацию и уменьшить бюрократию, чтобы в будущем пенсионеры не теряли выплаты из-за сложных процедур.
Ранее мы сообщали, что задолженность по пенсии — уже не далекие истории, а суровая реальность. К тому же эту задолженность не так просто взыскать. Инструкцией, что делать, если вам задолжали пенсию, делились здесь.
Поделиться новостью
Также по теме
Пенсионерам продлили важную процедуру до апреля: как не потерять выплаты
«Поддержка средств для существования»: кто может получить до 42 тысяч гривен (детали)
«Укрзализныця» запускает работу 8 вагонов несокрушимости: что там есть (фото)
Индексация пенсий в марте 2026 года: предварительные расчеты
В сервисных центрах МВД изменили процедуру электронной записи: что изменилось с 3 февраля
Средняя зарплата чиновников в декабре 2025 года превысила 80 тыс. грн