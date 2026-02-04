Индексация пенсий в марте 2026 года: предварительные расчеты Сегодня 10:15 — Личные финансы

Точный процент индексации станет известен в конце февраля 2026 года.

Мартовская индексация пенсий в 2026 году, по предварительным расчетам, может составлять от 11,97% до 14,6%. Повышение будет касаться только базового, рассчитанного по формуле размера пенсии.

Какой может быть индексация пенсий в 2026 году

Точный процент индексации станет известен в конце февраля 2026 года после обнародования окончательных данных относительно уровня инфляции и динамики роста заработных плат. В то же время, с учетом прогнозов Национального банка Украины и предварительной статистики по зарплатам, ожидаемый диапазон индексации составляет от 11,97% до около 14,6%. В правительстве пока не называют конкретных показателей.

Что именно будут индексировать

Повышения будут применяться только к той части пенсии, которая исчисляется по формуле. Фактический размер выплаты может быть выше за счет разных доплат, в том числе возрастных.

Кроме того, в 2026 году правительство, вероятно, автоматически не будет индексировать недавно назначенные пенсии. В таком случае часть пенсионеров получит минимальные доплаты или вынуждены будут обращаться в суд для защиты своих прав.

Почему индексация не компенсирует рост зарплат

При расчете пенсии среднюю зарплату за три года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на 1% и на стаж в годах. Проблема заключается в том, что средняя зарплата растет ежегодно, поэтому у пенсионера, достигшего пенсионного возраста в 2026-м, будет более высокая пенсия, чем украинец с таким же стажем и с такой же зарплатой в 2025-м.

Чтобы компенсировать рост зарплат, пенсии индексируют: в формуле среднюю зарплату за три года увеличивают на определенный коэффициент. Этот коэффициент — сумма от половины прошлогодней инфляции и половины среднегодового за три года темпа роста зарплат. Но такая индексация все равно не позволяет спасти пенсии от «устаревания».

Например, украинец со средней зарплатой и 35 годами стажа, вышедшего на пенсию в 2020 году, получил выплату, рассчитанную по формуле: 7 763,17 грн (средняя зарплата за три предыдущих года) x 1×1% x 35

Размер пенсии составил 2717,1 грн. В 2021 году вместо индексации выплату повысили на 100 грн. до 2 817,1 грн. В то же время пенсионер с такими же показателями, который выходил на пенсию в 2021 году, из-за роста средней зарплаты до 9 118,81 грн получал уже 3 191,5 грн.

В последующие годы разрыв только рос. Данные приведены без учета доплат:

Год Пенсия, назначенная в 2020-м (и проиндексированная в последующие годы) Только назначенная пенсия 2020 2717,1 2717,1 2021 2817,1 3191,5 2022 2952,1 3796,2 2023 3052,1 4282,8 2024 3295 4741,8 2025 3673,9 5269

Таким образом, пенсионеры с одинаковыми пенсионными правами, но в разные годы выхода на пенсию, получают существенно разные выплаты.

Главная причина такой диспропорции: решение не индексировать пенсии в первые три года, а вместо этого вводить доплаты.

