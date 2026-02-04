0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Индексация пенсий в марте 2026 года: предварительные расчеты

Личные финансы
211
Точный процент индексации станет известен в конце февраля 2026 года.
Точный процент индексации станет известен в конце февраля 2026 года.
Мартовская индексация пенсий в 2026 году, по предварительным расчетам, может составлять от 11,97% до 14,6%. Повышение будет касаться только базового, рассчитанного по формуле размера пенсии.
Об этом идет речь в расчетах Oboz.ua.

Какой может быть индексация пенсий в 2026 году

Точный процент индексации станет известен в конце февраля 2026 года после обнародования окончательных данных относительно уровня инфляции и динамики роста заработных плат. В то же время, с учетом прогнозов Национального банка Украины и предварительной статистики по зарплатам, ожидаемый диапазон индексации составляет от 11,97% до около 14,6%. В правительстве пока не называют конкретных показателей.

Что именно будут индексировать

Повышения будут применяться только к той части пенсии, которая исчисляется по формуле. Фактический размер выплаты может быть выше за счет разных доплат, в том числе возрастных.
Кроме того, в 2026 году правительство, вероятно, автоматически не будет индексировать недавно назначенные пенсии. В таком случае часть пенсионеров получит минимальные доплаты или вынуждены будут обращаться в суд для защиты своих прав.

Почему индексация не компенсирует рост зарплат

При расчете пенсии среднюю зарплату за три года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на 1% и на стаж в годах. Проблема заключается в том, что средняя зарплата растет ежегодно, поэтому у пенсионера, достигшего пенсионного возраста в 2026-м, будет более высокая пенсия, чем украинец с таким же стажем и с такой же зарплатой в 2025-м.
Чтобы компенсировать рост зарплат, пенсии индексируют: в формуле среднюю зарплату за три года увеличивают на определенный коэффициент. Этот коэффициент — сумма от половины прошлогодней инфляции и половины среднегодового за три года темпа роста зарплат. Но такая индексация все равно не позволяет спасти пенсии от «устаревания».
Например, украинец со средней зарплатой и 35 годами стажа, вышедшего на пенсию в 2020 году, получил выплату, рассчитанную по формуле: 7 763,17 грн (средняя зарплата за три предыдущих года) x 1×1% x 35
Размер пенсии составил 2717,1 грн. В 2021 году вместо индексации выплату повысили на 100 грн. до 2 817,1 грн. В то же время пенсионер с такими же показателями, который выходил на пенсию в 2021 году, из-за роста средней зарплаты до 9 118,81 грн получал уже 3 191,5 грн.
В последующие годы разрыв только рос. Данные приведены без учета доплат:
ГодПенсия, назначенная в 2020-м (и проиндексированная в последующие годы)Только назначенная пенсия
20202717,12717,1
20212817,13191,5
20222952,13796,2
20233052,14282,8
202432954741,8
20253673,95269
Таким образом, пенсионеры с одинаковыми пенсионными правами, но в разные годы выхода на пенсию, получают существенно разные выплаты.
Главная причина такой диспропорции: решение не индексировать пенсии в первые три года, а вместо этого вводить доплаты.
По материалам:
Обозреватель
ПенсияИндексация пенсий
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems