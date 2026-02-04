«Укрзализныця» запускает работу 8 вагонов несокрушимости: что там есть (фото)

0 800 307 555
ру
Личные финансы
41
«Укрзализныця» сообщила, что разместила два вагона несокрушимости в Киеве, а также 6 — в Харькове.
Об этом говорится в сообщении компании.
Где они есть

Два вагона несокрушимости в Дарницком районе столицы, а также 6 в Харькове.
«Уже утром в среду все они откроются для всех желающих. Ждем каждого с горячим чаем, теплом и электричеством. Берите телефоны и павербанки — их можно зарядить, берите ноутбуки — у нас есть Starlink для работы и обучения, берите свою еду — разогревайте в микроволновке», — пишут в компании.
Также отметили: «Если с вами будут дети, развлечем книжками, раскрасками и мультиками, а если домашние животные — с радостью разместим вас в уютном купе. Все это обеспечивают наши партнеры».

Обеды

Также для жителей Дарницы будут доступны обеды от нашего FoodTrain. Команда поезда-кухни будет готовить по 3000 порций, чтобы поддержать горячую еду тех, кому это сейчас наиболее необходимо.

Когда работают

Вагоны несокрушимости открыты ежедневно с 8:00 до 20:00.
Каждый из них рассчитан на одновременное пребывание 50 человек.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Электроэнергия
Payment systems