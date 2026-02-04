Украинцам понадобятся разрешения на работу в Польше — что изменится Сегодня 14:05 — Личные финансы

В настоящее время в Польше проживают 670 тыс. экономически активных украинцев из PESEL

В Польше готовятся к изменению правил трудоустройства иностранцев. Уже с марта украинцы больше не смогут работать только на основании специальных льготных норм — для легальной работы понадобятся разрешения.

Об этом сообщает inpoland.

Конец специальных правил для украинцев

После четырех лет действия особого законодательства польские власти планируют перейти к единым правилам для всех иностранцев. В правительстве объясняют: новая система должна обеспечить равные условия в сфере труда, социальных выплат и медицины, а также снизить нагрузку на бюджет.

На решение также повлияла позиция президента Кароля Навроцкого, публично выступившего против привилегированного отношения к гражданам Украины.

Какие документы понадобятся для работы

С марта украинцам для трудоустройства в Польше потребуются декларации о поручении работы. Именно они станут основанием для легального трудоустройства вместо нынешних упрощенных механизмов.

В случае принятия закона с 5 марта 2026 года введут трехлетний переходный период для украинцев, которые уже легально проживают в Польше на основании других разрешений.

Почему это важно

В 2025 году граждане Украины подали более 455 тыс. заявлений на получение вида на жительство. Более 229 тыс. дел до сих пор не рассмотрены, поэтому переходные нормы имеют ключевое значение для тех, кто ожидает решения.

Сейчас в Польше проживает почти 1 млн украинцев из PESEL UKR, из них около 670 тыс. — экономически активные. Еще более 460 тыс. украинцев находятся в стране на других законных основаниях.

Риски для работодателей и работников

Эксперт по легализации трудоустройства иностранцев в Grupa Progres Юлия Новицкая предостерегает: нарушение новых правил может дорого стоить бизнесу. Незаконным считается любое отклонение от условий, указанных в разрешении — другая должность, тип договора, размер зарплаты или работа без действующего разрешения.

Штрафы и санкции

За незаконное трудоустройство иностранца работодателю грозит штраф от 3000 до 50000 злотых за каждого работника. Если компания получит два штрафа в течение двух лет, она может полностью запретить нанимать иностранцев.

Польские работодатели, работающие с украинскими работниками, уже сейчас должны готовиться к новым правилам, чтобы избежать финансовых потерь и кадровых рисков.

