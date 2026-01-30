Кому в Польше должны доплачивать до 1000 злотых ежемесячно Сегодня 09:17 — Личные финансы

В Польше за каждый час работы ночью работник должен получать доплату

В 2026 году работодатели обязаны ежемесячно выплачивать работникам, работающим в ночное время, доплаты к зарплате. Рассказываем, что нужно знать об этих доплатах.

Кто имеет право на доплату

Право на доплату имеют все работники, выполняющие работу в ночное время. Ночной считается работа с 21:00 до 7:00, а конкретные временные рамки определяет работодатель во внутренних правилах.

Надбавка обязательна и не зависит от решения или финансового положения работодателя.

Сколько будут платить за ночные смены

Согласно статье 151(8) § 1 Трудового кодекса, за каждый час работы ночью работник получает доплату в размере 20% от минимальной зарплаты.

С января 2026 года минимальная заработная плата будет составлять 4806 злотых брутто или 3605,85 злотых нетто. Поэтому почасовая надбавка будет меняться в зависимости от количества рабочих часов в месяце.

Почасовые ставки за ночную работу в 2026 году

Размер доплаты за один ночной час составит:

январь — 6,01 зл.;

февраль — 6,01 зл.;

март — 5,46 зл.;

апрель — 5,72 зл.;

май — 6,01 зл.;

июнь — 5,72 зл.;

июль — 5,22 зл.;

август — 6,01 зл.;

сентябрь — 5,46 зл.;

октябрь — 5,46 зл.;

ноябрь — 6,01 зл.;

декабрь — 6,01 зл.

Работники, работающие исключительно в ночные смены, могут в отдельные месяцы, в частности, в феврале получить доплату до 1000 злотых. Окончательная сумма зависит от количества отработанных ночных часов.

Можно ли отказать в выплате

Работодатель не имеет права отказаться от выплаты надбавки или заменить ее другой формой вознаграждения. Это прямо запрещено трудовым законодательством.

Кто не может работать в ночное время

Кодекс труда предусматривает ограничение отдельных категорий работников. К ночной работе не допускаются:

беременные женщины;

работники в возрасте до 18 лет;

работники, имеющие детей в возрасте до 8 лет;

лица с инвалидностью.

Ранее мы сообщали , что средняя валовая заработная плата в Польше в секторе предприятий в декабре 2025 года составила 9583,31 злотых.

