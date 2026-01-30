Кому в Польше должны доплачивать до 1000 злотых ежемесячно
В 2026 году работодатели обязаны ежемесячно выплачивать работникам, работающим в ночное время, доплаты к зарплате. Рассказываем, что нужно знать об этих доплатах.
Кто имеет право на доплату
Право на доплату имеют все работники, выполняющие работу в ночное время. Ночной считается работа с 21:00 до 7:00, а конкретные временные рамки определяет работодатель во внутренних правилах.
Надбавка обязательна и не зависит от решения или финансового положения работодателя.
Сколько будут платить за ночные смены
Согласно статье 151(8) § 1 Трудового кодекса, за каждый час работы ночью работник получает доплату в размере 20% от минимальной зарплаты.
С января 2026 года минимальная заработная плата будет составлять 4806 злотых брутто или 3605,85 злотых нетто. Поэтому почасовая надбавка будет меняться в зависимости от количества рабочих часов в месяце.
Почасовые ставки за ночную работу в 2026 году
Размер доплаты за один ночной час составит:
- январь — 6,01 зл.;
- февраль — 6,01 зл.;
- март — 5,46 зл.;
- апрель — 5,72 зл.;
- май — 6,01 зл.;
- июнь — 5,72 зл.;
- июль — 5,22 зл.;
- август — 6,01 зл.;
- сентябрь — 5,46 зл.;
- октябрь — 5,46 зл.;
- ноябрь — 6,01 зл.;
- декабрь — 6,01 зл.
Работники, работающие исключительно в ночные смены, могут в отдельные месяцы, в частности, в феврале получить доплату до 1000 злотых. Окончательная сумма зависит от количества отработанных ночных часов.
Можно ли отказать в выплате
Работодатель не имеет права отказаться от выплаты надбавки или заменить ее другой формой вознаграждения. Это прямо запрещено трудовым законодательством.
Кто не может работать в ночное время
Кодекс труда предусматривает ограничение отдельных категорий работников. К ночной работе не допускаются:
- беременные женщины;
- работники в возрасте до 18 лет;
- работники, имеющие детей в возрасте до 8 лет;
- лица с инвалидностью.
Ранее мы сообщали, что средняя валовая заработная плата в Польше в секторе предприятий в декабре 2025 года составила 9583,31 злотых.
