Кому в Польше должны доплачивать до 1000 злотых ежемесячно

Личные финансы
76
В Польше за каждый час работы ночью работник должен получать доплату
В 2026 году работодатели обязаны ежемесячно выплачивать работникам, работающим в ночное время, доплаты к зарплате. Рассказываем, что нужно знать об этих доплатах.

Кто имеет право на доплату

Право на доплату имеют все работники, выполняющие работу в ночное время. Ночной считается работа с 21:00 до 7:00, а конкретные временные рамки определяет работодатель во внутренних правилах.
Надбавка обязательна и не зависит от решения или финансового положения работодателя.

Сколько будут платить за ночные смены

Согласно статье 151(8) § 1 Трудового кодекса, за каждый час работы ночью работник получает доплату в размере 20% от минимальной зарплаты.
С января 2026 года минимальная заработная плата будет составлять 4806 злотых брутто или 3605,85 злотых нетто. Поэтому почасовая надбавка будет меняться в зависимости от количества рабочих часов в месяце.

Почасовые ставки за ночную работу в 2026 году

Размер доплаты за один ночной час составит:
  • январь — 6,01 зл.;
  • февраль — 6,01 зл.;
  • март — 5,46 зл.;
  • апрель — 5,72 зл.;
  • май — 6,01 зл.;
  • июнь — 5,72 зл.;
  • июль — 5,22 зл.;
  • август — 6,01 зл.;
  • сентябрь — 5,46 зл.;
  • октябрь — 5,46 зл.;
  • ноябрь — 6,01 зл.;
  • декабрь — 6,01 зл.
Работники, работающие исключительно в ночные смены, могут в отдельные месяцы, в частности, в феврале получить доплату до 1000 злотых. Окончательная сумма зависит от количества отработанных ночных часов.
Можно ли отказать в выплате

Работодатель не имеет права отказаться от выплаты надбавки или заменить ее другой формой вознаграждения. Это прямо запрещено трудовым законодательством.

Кто не может работать в ночное время

Кодекс труда предусматривает ограничение отдельных категорий работников. К ночной работе не допускаются:
  • беременные женщины;
  • работники в возрасте до 18 лет;
  • работники, имеющие детей в возрасте до 8 лет;
  • лица с инвалидностью.
Ранее мы сообщали, что средняя валовая заработная плата в Польше в секторе предприятий в декабре 2025 года составила 9583,31 злотых.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаЗаработная плата в ПольшеЗаработная плата
Payment systems