Кабмин определил новые правила парковки для водителей с инвалидностью

Кабмин установил 10% водительских мест с инвалидностью на парковках

Кабинет Министров одобрил проект закона, который устанавливает, кто и каким образом может пользоваться парковочными местами для лиц с инвалидностью.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Основные положения законопроекта

Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о пользовании преимуществами, предоставляемыми лицам с инвалидностью» предусматривает:

водители с инвалидностью или те, кто перевозит лиц с инвалидностью, в том числе на транспортных средствах предприятий, учреждений, организаций социальной сферы и общественных объединений лиц с инвалидностью, пользуются всеми преимуществами, которые предоставляются лицам с инвалидностью;

на транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Лицо с инвалидностью»;

водители должны иметь при себе документы, подтверждающие инвалидность водителя или пассажира, в бумажной или электронной форме, и предъявлять их по требованию полицейского.

Количество специальных парковочных мест

Мест для бесплатной парковки водителей с инвалидностью или тех, кто перевозит лиц с инвалидностью, должно быть не менее 10% от общего количества паркомест, но не менее одного.

Такие места обустраиваются на специально отведенных площадках с дорожными знаками или разметкой.

