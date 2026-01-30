Кабмин определил новые правила парковки для водителей с инвалидностью
Кабинет Министров одобрил проект закона, который устанавливает, кто и каким образом может пользоваться парковочными местами для лиц с инвалидностью.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Основные положения законопроекта
Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о пользовании преимуществами, предоставляемыми лицам с инвалидностью» предусматривает:
- водители с инвалидностью или те, кто перевозит лиц с инвалидностью, в том числе на транспортных средствах предприятий, учреждений, организаций социальной сферы и общественных объединений лиц с инвалидностью, пользуются всеми преимуществами, которые предоставляются лицам с инвалидностью;
- на транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Лицо с инвалидностью»;
- водители должны иметь при себе документы, подтверждающие инвалидность водителя или пассажира, в бумажной или электронной форме, и предъявлять их по требованию полицейского.
Количество специальных парковочных мест
Мест для бесплатной парковки водителей с инвалидностью или тех, кто перевозит лиц с инвалидностью, должно быть не менее 10% от общего количества паркомест, но не менее одного.
Такие места обустраиваются на специально отведенных площадках с дорожными знаками или разметкой.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что лица с инвалидностью смогут получить до 50 тыс. грн за переоборудование авто.
Кабинет Министров определил механизм денежной компенсации лицам с инвалидностью и лицам с ограничениями повседневного функционирования за переоборудование легковых автомобилей. Компенсация выплачивается в размере фактически израсходованных средств на переоборудование автомобиля, но не более 50 тыс. грн.
