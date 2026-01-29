Области-лидеры по уплате сбора за парковку в 2025 году
В 2025 году в местные бюджеты Украины поступило 205,3 млн грн сбора за места для парковки транспортных средств.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
По сравнению с 2024 годом объем поступлений вырос на 17,9% или 31,2 млн грн. Для сравнения, в 2024 году местные бюджеты получили 174,1 млн грн такого сбора.
Лидеры по уплате сбора
Самые большие суммы сбора за парковочные места в 2025 году поступили от следующих регионов:
- Одесская область — 72,8 млн грн;
- Львовская область — 54,1 млн грн;
- Днепропетровская область — 51,2 млн грн.
Кто платит сбор за парковку
Плательщики сбора — юридические лица и физические лица-предприниматели, которые в соответствии с решениями органов местного самоуправления организуют и осуществляют деятельность по парковке транспортных средств.
Перечень специальных земельных участков, отведенных для организации и осуществления парковочной деятельности, утверждается решением сельского, поселкового или городского совета при установлении соответствующего сбора.
Напомним, в 2025 году Министерство развития общин и территорий инициировало разработку новой политики в сфере парковки. Среди основных проблем:
- неравномерное развитие парковочных площадок;
- отсутствие систем электронного учета, контроля и администрирования платежей;
- слабая интеграция парковки в общую транспортную политику городов;
- нехватка инфраструктуры для электротранспорта;
- неиспользованный потенциал пополнения местных бюджетов из-за эффективного управления парковкой.
Также Верховная Рада поддержала законопроект № 12437, который вводит специальные паркоместа для водителей с детьми младше трех лет. Органам государственной власти и местного самоуправления рекомендовано содействовать созданию отдельных паркомест для транспортных средств, которыми управляют беременные женщины, пожилые люди и ветераны.
