Области-лидеры по уплате сбора за парковку в 2025 году

Местные бюджеты получили более 205 млн грн сбора за парковку

В 2025 году в местные бюджеты Украины поступило 205,3 млн грн сбора за места для парковки транспортных средств.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

По сравнению с 2024 годом объем поступлений вырос на 17,9% или 31,2 млн грн. Для сравнения, в 2024 году местные бюджеты получили 174,1 млн грн такого сбора.

Лидеры по уплате сбора

Самые большие суммы сбора за парковочные места в 2025 году поступили от следующих регионов:

Одесская область — 72,8 млн грн;

Львовская область — 54,1 млн грн;

Днепропетровская область — 51,2 млн грн.

Кто платит сбор за парковку

Плательщики сбора — юридические лица и физические лица-предприниматели, которые в соответствии с решениями органов местного самоуправления организуют и осуществляют деятельность по парковке транспортных средств.

Перечень специальных земельных участков, отведенных для организации и осуществления парковочной деятельности, утверждается решением сельского, поселкового или городского совета при установлении соответствующего сбора.

Напомним, в 2025 году Министерство развития общин и территорий инициировало разработку новой политики в сфере парковки. Среди основных проблем:

неравномерное развитие парковочных площадок;

отсутствие систем электронного учета, контроля и администрирования платежей;

слабая интеграция парковки в общую транспортную политику городов;

нехватка инфраструктуры для электротранспорта;

неиспользованный потенциал пополнения местных бюджетов из-за эффективного управления парковкой.

Также Верховная Рада поддержала законопроект № 12437, который вводит специальные паркоместа для водителей с детьми младше трех лет. Органам государственной власти и местного самоуправления рекомендовано содействовать созданию отдельных паркомест для транспортных средств, которыми управляют беременные женщины, пожилые люди и ветераны.

