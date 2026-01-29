0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Области-лидеры по уплате сбора за парковку в 2025 году

Казна и Политика
40
Местные бюджеты получили более 205 млн грн сбора за парковку
Местные бюджеты получили более 205 млн грн сбора за парковку
В 2025 году в местные бюджеты Украины поступило 205,3 млн грн сбора за места для парковки транспортных средств.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
По сравнению с 2024 годом объем поступлений вырос на 17,9% или 31,2 млн грн. Для сравнения, в 2024 году местные бюджеты получили 174,1 млн грн такого сбора.

Лидеры по уплате сбора

Самые большие суммы сбора за парковочные места в 2025 году поступили от следующих регионов:
  • Одесская область — 72,8 млн грн;
  • Львовская область — 54,1 млн грн;
  • Днепропетровская область — 51,2 млн грн.

Кто платит сбор за парковку

Плательщики сбора — юридические лица и физические лица-предприниматели, которые в соответствии с решениями органов местного самоуправления организуют и осуществляют деятельность по парковке транспортных средств.
Перечень специальных земельных участков, отведенных для организации и осуществления парковочной деятельности, утверждается решением сельского, поселкового или городского совета при установлении соответствующего сбора.
Напомним, в 2025 году Министерство развития общин и территорий инициировало разработку новой политики в сфере парковки. Среди основных проблем:
  • неравномерное развитие парковочных площадок;
  • отсутствие систем электронного учета, контроля и администрирования платежей;
  • слабая интеграция парковки в общую транспортную политику городов;
  • нехватка инфраструктуры для электротранспорта;
  • неиспользованный потенциал пополнения местных бюджетов из-за эффективного управления парковкой.
Также Верховная Рада поддержала законопроект № 12437, который вводит специальные паркоместа для водителей с детьми младше трех лет. Органам государственной власти и местного самоуправления рекомендовано содействовать созданию отдельных паркомест для транспортных средств, которыми управляют беременные женщины, пожилые люди и ветераны.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Налоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems