Сколько налогов заплатил ІТ-бизнес Украины в 2025 году (инфографика)

В 2025 году сумма платежей выросла примерно на 13 млрд грн.

В 2025 году объемы обязательных платежей, уплаченных ІТ-сектором, выросли на 33,2%. Налоговые поступления увеличились на 35%, а поступления единого социального взноса (ЕСВ) — на 23%. Общая сумма платежей за год составила 58,6 млрд грн.

Об этом пишет DOU со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.

Для анализа были использованы КВЭД «Компьютерное программирование» и «Обработка данных, размещение информации на вебузлах и связанная с ними деятельность» как наиболее распространенные среди ІТ-предпринимателей.

В то же время, часть специалистов регистрирует деятельность по другим КВЭДам, поэтому приведенные показатели отображают лишь часть налоговой активности ІТ-сферы.

Сколько налогов уплатил ІТ-сектор в 2025 году

В течение 2025 года ІТ-компании и ФЛП уплатили в государственный бюджет 50,53 млрд грн, что на 35% больше, чем в 2024 году. Из этой суммы:

32,94 млрд грн уплатили юридические лица;

17,59 млрд грн — физические лица-предприниматели.

Наибольшие поступления были зафиксированы в IV квартале — более 13 млрд грн.

В I-III кварталах объемы поступлений были почти одинаковыми — более 12 млрд грн за квартал. В среднем ФЛП формируют около трети всех налоговых поступлений ІТ-сектора.

Наибольшие суммы традиционно пришлись на направления «Компьютерное программирование» и «Консультирование по вопросам информатизации», наименьшие на «Деятельность по управлению компьютерным оборудованием».

Уплаченные налоги в 2025 году (с распределением по КВЭДам и кварталам), dou.ua

Резиденты Дія. City в 2025 году оплатили 33,5 млрд грн, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Сколько уплатили ЕСВ

В 2025 году юридические лица и ФЛП вместе уплатили около 8,1 млрд грн ЕСВ.

Наименьший показатель был в I квартале — 1,81 млрд грн, в следующих кварталах взносы составили более 2 млрд грн.

Уплата ЕСВ в 2025 году (с распределением по КВЭДам и кварталам), dou.ua

Как выросли платежи по сравнению с 2024 годом

В 2024 году ІТ-сектор уплатил в госбюджет более 37 млрд грн, из которых:

22 млрд грн — юридические лица;

15 млрд грн — ФЛП.

Таким образом, в 2025 году сумма платежей выросла примерно на 13 млрд грн.

Сравнение уплаченных налогов в 2025 и 2024 годах, dou.ua

Факторы роста налоговых поступлений

Эксперт Центра анализа публичных финансов и публичного управления Тарас Маршалок называет две ключевые причины роста:

Макроэкономические факторы — инфляция, девальвация гривны и рост номинального ВВП. В 2025 году инфляция достигла 8%, курс гривны вырос на 3,7% к доллару США и на 8,3% к евро, что увеличило гривневый эквивалент доходов ІТ-сектора. Изменения в налоговом законодательстве приняты в конце 2024 года. В частности, ставка военного сбора выросла с 1,5% до 5%, а сам платеж распространили на ФЛП на упрощенной системе.

По словам эксперта, в 2025 году поступления НДФЛ и военного сбора от юридических лиц выросли на 90,7% или на 7,6 млрд грн, что сформировало 71% всего прироста налоговых платежей ІТ-компаний.

Доля ІТ в общих налоговых поступлениях

Общие налоговые поступления в госбюджет в 2025 году составили около 3,3 трлн грн. Доля ІТ-сектора составляет около 2%.

В то же время, ІТ-бизнес обеспечил 14,1 млрд грн единого налога, или почти 18,5% его общего объема.

«Для сравнения, банки уплатили 83,3 млрд грн налога на прибыль, а торговля табачными изделиями принесла 122,5 млрд грн акцизного налога. Это делает суммы уплаченных всех налогов в ІТ даже меньше, чем отдельно уплаченные налоги представителями других сфер экономической деятельности. Однако особенно значима роль ІТ-сектора в формировании поступлений единого налога. В 2025 году представители ІТ-бизнеса уплатили 14,1 млрд грн или почти 18,5% всего объема этого налога», — пояснил Маршалок.

