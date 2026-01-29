Сколько налогов заплатил ІТ-бизнес Украины в 2025 году (инфографика)
В 2025 году объемы обязательных платежей, уплаченных ІТ-сектором, выросли на 33,2%. Налоговые поступления увеличились на 35%, а поступления единого социального взноса (ЕСВ) — на 23%. Общая сумма платежей за год составила 58,6 млрд грн.
Об этом пишет DOU со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.
Для анализа были использованы КВЭД «Компьютерное программирование» и «Обработка данных, размещение информации на вебузлах и связанная с ними деятельность» как наиболее распространенные среди ІТ-предпринимателей.
В то же время, часть специалистов регистрирует деятельность по другим КВЭДам, поэтому приведенные показатели отображают лишь часть налоговой активности ІТ-сферы.
Сколько налогов уплатил ІТ-сектор в 2025 году
В течение 2025 года ІТ-компании и ФЛП уплатили в государственный бюджет 50,53 млрд грн, что на 35% больше, чем в 2024 году. Из этой суммы:
- 32,94 млрд грн уплатили юридические лица;
- 17,59 млрд грн — физические лица-предприниматели.
Наибольшие поступления были зафиксированы в IV квартале — более 13 млрд грн.
В I-III кварталах объемы поступлений были почти одинаковыми — более 12 млрд грн за квартал. В среднем ФЛП формируют около трети всех налоговых поступлений ІТ-сектора.
Наибольшие суммы традиционно пришлись на направления «Компьютерное программирование» и «Консультирование по вопросам информатизации», наименьшие на «Деятельность по управлению компьютерным оборудованием».
Резиденты Дія. City в 2025 году оплатили 33,5 млрд грн, что почти вдвое больше, чем годом ранее.
Сколько уплатили ЕСВ
В 2025 году юридические лица и ФЛП вместе уплатили около 8,1 млрд грн ЕСВ.
Наименьший показатель был в I квартале — 1,81 млрд грн, в следующих кварталах взносы составили более 2 млрд грн.
Как выросли платежи по сравнению с 2024 годом
В 2024 году ІТ-сектор уплатил в госбюджет более 37 млрд грн, из которых:
- 22 млрд грн — юридические лица;
- 15 млрд грн — ФЛП.
Таким образом, в 2025 году сумма платежей выросла примерно на 13 млрд грн.
Факторы роста налоговых поступлений
Эксперт Центра анализа публичных финансов и публичного управления Тарас Маршалок называет две ключевые причины роста:
- Макроэкономические факторы — инфляция, девальвация гривны и рост номинального ВВП. В 2025 году инфляция достигла 8%, курс гривны вырос на 3,7% к доллару США и на 8,3% к евро, что увеличило гривневый эквивалент доходов ІТ-сектора.
- Изменения в налоговом законодательстве приняты в конце 2024 года. В частности, ставка военного сбора выросла с 1,5% до 5%, а сам платеж распространили на ФЛП на упрощенной системе.
По словам эксперта, в 2025 году поступления НДФЛ и военного сбора от юридических лиц выросли на 90,7% или на 7,6 млрд грн, что сформировало 71% всего прироста налоговых платежей ІТ-компаний.
Доля ІТ в общих налоговых поступлениях
Общие налоговые поступления в госбюджет в 2025 году составили около 3,3 трлн грн. Доля ІТ-сектора составляет около 2%.
В то же время, ІТ-бизнес обеспечил 14,1 млрд грн единого налога, или почти 18,5% его общего объема.
«Для сравнения, банки уплатили 83,3 млрд грн налога на прибыль, а торговля табачными изделиями принесла 122,5 млрд грн акцизного налога. Это делает суммы уплаченных всех налогов в ІТ даже меньше, чем отдельно уплаченные налоги представителями других сфер экономической деятельности. Однако особенно значима роль ІТ-сектора в формировании поступлений единого налога. В 2025 году представители ІТ-бизнеса уплатили 14,1 млрд грн или почти 18,5% всего объема этого налога», — пояснил Маршалок.
Поделиться новостью
Также по теме
Сколько налогов заплатил ІТ-бизнес Украины в 2025 году (инфографика)
Военный сбор: поступления выросли более чем в три раза
Италия предоставила 1 миллион евро на усиление кибербезопасности Украины
Дроны для фронта могут подешеветь
Литва выделила более 14 млн евро на восстановление Украины
Украина и ЕС согласовали план развития логистики на Дунае