0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько налогов заплатил ІТ-бизнес Украины в 2025 году (инфографика)

Казна и Политика
23
В 2025 году сумма платежей выросла примерно на 13 млрд грн.
В 2025 году сумма платежей выросла примерно на 13 млрд грн.
В 2025 году объемы обязательных платежей, уплаченных ІТ-сектором, выросли на 33,2%. Налоговые поступления увеличились на 35%, а поступления единого социального взноса (ЕСВ) — на 23%. Общая сумма платежей за год составила 58,6 млрд грн.
Об этом пишет DOU со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.
Для анализа были использованы КВЭД «Компьютерное программирование» и «Обработка данных, размещение информации на вебузлах и связанная с ними деятельность» как наиболее распространенные среди ІТ-предпринимателей.
В то же время, часть специалистов регистрирует деятельность по другим КВЭДам, поэтому приведенные показатели отображают лишь часть налоговой активности ІТ-сферы.

Сколько налогов уплатил ІТ-сектор в 2025 году

В течение 2025 года ІТ-компании и ФЛП уплатили в государственный бюджет 50,53 млрд грн, что на 35% больше, чем в 2024 году. Из этой суммы:
  • 32,94 млрд грн уплатили юридические лица;
  • 17,59 млрд грн — физические лица-предприниматели.
Наибольшие поступления были зафиксированы в IV квартале — более 13 млрд грн.
В I-III кварталах объемы поступлений были почти одинаковыми — более 12 млрд грн за квартал. В среднем ФЛП формируют около трети всех налоговых поступлений ІТ-сектора.
Наибольшие суммы традиционно пришлись на направления «Компьютерное программирование» и «Консультирование по вопросам информатизации», наименьшие на «Деятельность по управлению компьютерным оборудованием».
Уплаченные налоги в 2025 году (с распределением по КВЭДам и кварталам)
Уплаченные налоги в 2025 году (с распределением по КВЭДам и кварталам), dou.ua
Резиденты Дія. City в 2025 году оплатили 33,5 млрд грн, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Сколько уплатили ЕСВ

В 2025 году юридические лица и ФЛП вместе уплатили около 8,1 млрд грн ЕСВ.
Наименьший показатель был в I квартале — 1,81 млрд грн, в следующих кварталах взносы составили более 2 млрд грн.
Уплата ЕСВ в 2025 году (с распределением по КВЭДам и кварталам)
Уплата ЕСВ в 2025 году (с распределением по КВЭДам и кварталам), dou.ua

Как выросли платежи по сравнению с 2024 годом

В 2024 году ІТ-сектор уплатил в госбюджет более 37 млрд грн, из которых:
  • 22 млрд грн — юридические лица;
  • 15 млрд грн — ФЛП.
Таким образом, в 2025 году сумма платежей выросла примерно на 13 млрд грн.
Сравнение уплаченных налогов в 2025 и 2024 годах
Сравнение уплаченных налогов в 2025 и 2024 годах, dou.ua

Факторы роста налоговых поступлений

Эксперт Центра анализа публичных финансов и публичного управления Тарас Маршалок называет две ключевые причины роста:
  1. Макроэкономические факторы — инфляция, девальвация гривны и рост номинального ВВП. В 2025 году инфляция достигла 8%, курс гривны вырос на 3,7% к доллару США и на 8,3% к евро, что увеличило гривневый эквивалент доходов ІТ-сектора.
  2. Изменения в налоговом законодательстве приняты в конце 2024 года. В частности, ставка военного сбора выросла с 1,5% до 5%, а сам платеж распространили на ФЛП на упрощенной системе.
По словам эксперта, в 2025 году поступления НДФЛ и военного сбора от юридических лиц выросли на 90,7% или на 7,6 млрд грн, что сформировало 71% всего прироста налоговых платежей ІТ-компаний.

Доля ІТ в общих налоговых поступлениях

Общие налоговые поступления в госбюджет в 2025 году составили около 3,3 трлн грн. Доля ІТ-сектора составляет около 2%.
В то же время, ІТ-бизнес обеспечил 14,1 млрд грн единого налога, или почти 18,5% его общего объема.
«Для сравнения, банки уплатили 83,3 млрд грн налога на прибыль, а торговля табачными изделиями принесла 122,5 млрд грн акцизного налога. Это делает суммы уплаченных всех налогов в ІТ даже меньше, чем отдельно уплаченные налоги представителями других сфер экономической деятельности. Однако особенно значима роль ІТ-сектора в формировании поступлений единого налога. В 2025 году представители ІТ-бизнеса уплатили 14,1 млрд грн или почти 18,5% всего объема этого налога», — пояснил Маршалок.
По материалам:
Dou
Налоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems