Украина и ЕС согласовали план развития логистики на Дунае Сегодня 16:43 — Казна и Политика

Украина и Европейская комиссия обсудили текущую ситуацию в Дунайском регионе и черноморских портах, а также пути преодоления логистических вызовов, вызванных полномасштабной войной, и согласовали план дальнейшего развития.

Об этом шла речь в ходе встречи представителей Минрегиона, Европейской комиссии, АМПУ, Измаильского порта, «Укрзализныци» и Украинского Дунайского пароходства, сообщает пресс-служба украинского министерства, информирует «Украинская зерновая ассоциация».

Ключевой целью встречи стало согласование подходов к координации помощи, которую Европейская комиссия может предоставить Украине.

Участники подробно рассмотрели состояние портовой инфраструктуры, пропускную способность маршрутов, последствия повреждений и энергетические ограничения, а также определили ключевые «узкие места», включая дноуглубление Дуная и модернизацию мощностей.

Проанализировали использование 50 млн евро финансовой поддержки ЕС для восстановления критически важной инфраструктуры.

