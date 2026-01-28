Минфин снизил ставки гривневых ОВГЗ
Как сообщил Минфин, ставка отсечения 11-мес. ОВГЗ составила 16,19% годовых по сравнению с 16,35% неделей ранее, 18-мес. — 16,95% против 17,10%, 38-мес. — 17,34% против 17,49%.
Средневзвешенные ставки опустились в соответствии с 16,19%, 16,91% и 17,30% годовых.
Наибольшее падение ставок было зафиксировано за 45 мес. бенчмарк-ОВГЗ, по которым банки могут формировать до 60% резервов: ставка отсечения снизилась до 13,5% с 14,6% на последнем таком аукционе 6 января, тогда как средневзвешенная — до 13,47% с 14,44%.
На обычные облигации Минфин снизил предложение с традиционных 5 млрд грн (здесь и далее по номиналу) до 2 млрд грн на каждом аукционе, тогда как на бенчмарк — с 5 млрд грн до 3 млрд грн.
Вместе с тем спрос на 11-мес. бумаги вырос по сравнению с прошлым вторником с 2,1 млрд грн до 8,4 млрд грн на 18-мес. — с 10,9 млрд грн до 11,9 млрд грн, на 38 мес. — с 13,1 млрд грн до 15,2 млрд грн, а на бенчмарк-ОВГЗ он составил 42,3 млрд грн по сравнению с 49,2 млрд грн на их первоначальном размещении в начале января.
