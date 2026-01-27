0 800 307 555
Стратегия обороны на 2026 год: Украине требуется $120 млрд на вооружение

Казна и Политика
18
Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев выступил на конференции OFDEF.
Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев выступил на конференции OFDEF., mod.gov.ua
Украина в 2026 году планирует направить $120 млрд на реализацию военной стратегии, половину из которых — $60 млрд — рассчитывает обеспечить на средства собственного бюджета и займов Европейского Союза. Еще $60 млрд Киев ожидает получить от международных партнеров в виде помощи в сфере безопасности.
Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Боев на конференции OFDEF, посвященной координации оборонной поддержки Украины.
По словам Боева, с сентября прошлого года россия усилила наступательные действия вдоль всей линии фронта и готовится к дальнейшей эскалации. В то же время при сохранении международной поддержки россия не способна достичь ни одной из своих оперативных целей.
«Вместе с партнерами мы сформировали военную стратегию, которая предусматривает защиту украинских городов и критической инфраструктуры, стабилизацию фронта, поражение российской логистики в оперативной глубине и удары по стратегическим объектам противника», — подчеркнул замминистра обороны.

Ключевые оборонные приоритеты Украины в 2026 году

Ключевыми приоритетами на 2026 год Боев назвал:
  • системы ПВО и ПРО, ракеты к ним;
  • БПЛА украинского производства;
  • артиллерийские боеприпасы увеличенной дальности.
Украина призывает международных партнеров направить около 80% помощи безопасности именно на эти три направления.
В сфере беспилотных систем Украина планирует в 2026 году произвести более 7 млн ​​дронов.
Отдельно заместитель министра обороны отметил критическую потребность Украины в противовоздушной обороне. россия существенно нарастила производство и применение крылатых и баллистических ракет, а также ударных дронов.
Украина нуждается в срочных поставках ракет для ключевых систем ПВО и ПРО, а также средств дальнобойного и авиационного поражения.
По материалам:
Finance.ua
Миноборони
