За 11 месяцев 2025 года получили в 2,5 раза больше FPV-дронов, чем за весь 2024 год

Роль беспилотных систем на поле боя растет, а также производство инновационных инструментов войны — наш приоритет номер один.
До конца этого года Вооруженные Силы Украины получат 3 миллиона единиц FPV дронов, что почти в 2,5 раза больше, чем было поставлено ВСУ таких дронов.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram.
«При этом подавляющее большинство беспилотников, которые есть в арсенале наших воинов — отечественного производства. В прошлом году 2,4 млн FPV дронов поставило войску „Агентство оборонных закупок“ Министерства обороны Украины. Большая часть из них — беспилотники по прямым контрактам с производителями», — сказал он.
Также в арсенале наших воинов стало больше и наземных роботизированных комплексов. В этом году в подразделения ВСУ было поставлено около 15 000 НРК. Это в разы больше, чем в прошлом году.
