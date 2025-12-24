Легкий рост: что будет с курсом доллара до конца недели Сегодня 20:03 — Валюта

Легкий рост: что будет с курсом доллара до конца недели

В украинских банках прогнозируют колебания курса наличного доллара. Ожидается, что до конца текущей недели, которая завершается 28 декабря, доллар в кассах банков будет торговаться в диапазоне 42,3−42,8 грн.

Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой.

По его словам, не исключается повышение курса как при покупке, так и при продаже валюты.

В обменниках стоимость валюты будет находиться в тех же пределах, что и в банках — 42,3−42,8 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами купли и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5−0,6 грн. в банках;

до 0,6−1 грн. в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2−0,3 грн. и 0,3−0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи — 0,1−0,2 грн в банках и 0,3−0,5 грн в обменниках.

Прогноз курса доллара

В целом же, по словам банкира, до конца года курсовая ситуация будет оставаться стабильной.

По словам Лесового, не будет происходить никаких скачков — «только легкий контролируемый рост основных валют».

«Нацбанк держит руку на пульсе, режим управляемой гибкости работает на сближение спроса и предложения. Поэтому в конце 2025 года можно ожидать спокойный валютный рынок без негативных сюрпризов «под елку», — пояснил эксперт.

В то же время, отметил он, валютный рынок готовится к традиционным предпраздничным движениям. Ведь «ежегодные премии и бонусы подталкивают спрос наверх».

«Ожидаем, что будет превышение спроса над предложением на 10−15% - и это будет вполне удовлетворительный результат. Для сравнения: в прошлом году этот показатель достигал 30−40%, и тогда курсы заметно росли», — рассказал Лесовой.

43 грн/$. Ранее мы сообщали , что по прогнозу аналитиков Dragon Capital в конце 2025 года валютная ситуация будет стабильной. Прогнозируется, что курс не превысит

