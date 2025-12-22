Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира
Официальный курс Национального банка за период с 15 по 19 декабря колебался в узком диапазоне. Неделя прошла без резких скачков — средний курс за период составил около 42,2599 грн/$. Характер движения курса в ближайшее время будут определять график поступления внешнего финансирования, заявления и действия регулятора, а также краткосрочные сигналы спроса на валюту со стороны импортеров и населения.
Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.
«Неделя без скачков, курс под контролем, значительные интервенции поддержали рынок», — сообщила Золотько.
Официальный курс Национального банка был следующим:
- 15 декабря — 42,1936 грн/$;
- 16 декабря — 42,2451 грн/$;
- 17 декабря — 42,1848 грн/$;
- 18 декабря — 42,3384 грн/$;
- 19 декабря — 42,3374 грн/$.
Наличный курс
Котировки в кассах банков за период 15−19 декабря выглядели сдержанными.
В течение недели наблюдалось равномерное повышение средних значений:
- в начале — в понедельник и вторник — купля/продажа держалась на уровне 41,94/42,48 грн/$ и 41,95/42,47 грн/$ соответственно;
- в середине недели курсы несколько подросли — в среду до 42,05/42,56 грн/$ и в четверг остались почти на том же уровне 42,04/42,55 грн/$;
- в конце периода, в пятницу, показатели незначительно снизились до 41,97/42,48 грн/$.
Таким образом, рынок демонстрировал высокую стабильность — колебания были незначительными и происходили в узком диапазоне.
Разница между средней продажной и покупной ценой постепенно сужалась: от 0,54 грн в понедельник до примерно 0,51 грн в середине и конце недели, что указывает на умеренное уменьшение спреда и относительное равновесие спроса и предложения в кассах.
Курс на межбанке
Прошлая неделя на межбанке прошла в формате коротких импульсов и конечной стабилизации:
- понедельник открылся на 42,21 грн/$ и завершился на минимуме дня — 41,99 грн/$;
- вторник показал коррекционный рост: открытие 42,06 грн/$ и закрытие 42,28 грн/$;
- среда принесла пиковую активность — рынок поднялся до 42,47 грн/$ в пике и закрылся на 42,40 грн/$;
- во второй половине недели тенденция развернулась: в четверг котировки снизились с 42,40 грн/$ до 42,19 грн/$;
- в пятницу лишь незначительно восстановились, стартовав с 42,21 грн/$ и завершив неделю на 42,19 грн/$.
Следовательно, по итогам недели итоговое изменение было минимальным — от 42,21 грн/$ в начале до 42,19 грн/$ на финише (снижение 0,02 грн), при этом внутринедельный диапазон составил около 48 копеек.
По итогам недели 15−19 декабря объем чистых интервенций составил $1173,5 млн. Больше в этом году было только за период 17−21 февраля, когда валютные интервенции составляли $1191,3 млн. Правда, на этой неделе Нацбанку удалось откупить $0,2 млн.
Чего ожидать от валют на этой неделе
С 22 декабря и до конца года курс доллара, скорее всего, покажет умеренную волатильность при общей тенденции относительной стабильности — при условии, что поступление международной помощи будет происходить по ожидаемому графику и регулятор будет сглаживать резкие скачки на валютном рынке.
Основа этой динамики создает большой дефицит текущего счета и рост импорта, прежде всего товаров для обороны и восстановления, а также повышенный спрос на отдельные импортные товары. В то же время внешняя помощь и вмешательство НБУ смягчают давление на гривну, поэтому резкие краткосрочные скачки курса маловероятны.
Задержки с финансированием или внезапное наращивание импортных платежей могут усилить давление на валюту и привести к более заметному ослаблению, тогда как сверхплановые поступления помощи или временное снижение импортного спроса будут способствовать более заметному укреплению или более спокойному рынку. В такой ситуации роль Нацбанка как менеджера по ликвидности остается ключевой.
📢 InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.
Поделиться новостью
Также по теме
Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира
Экономист спрогнозировал, каким будет курс доллара и евро до конца 2025 года
В Dragon Capital спрогнозировали курс доллара, ВВП и проблемы бизнеса на следующий год
Девальвации не будет, а ВВП будет расти медленно: эксперты дали экономический прогноз на 2026 год
Как будут работать банки и система платежей НБУ на Рождество и Новый год
Как правильно закрыть валютный счет