Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 15:03 — Валюта

Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира

Официальный курс Национального банка за период с 15 по 19 декабря колебался в узком диапазоне. Неделя прошла без резких скачков — средний курс за период составил около 42,2599 грн/$. Характер движения курса в ближайшее время будут определять график поступления внешнего финансирования, заявления и действия регулятора, а также краткосрочные сигналы спроса на валюту со стороны импортеров и населения.

Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

«Неделя без скачков, курс под контролем, значительные интервенции поддержали рынок», — сообщила Золотько.

Официальный курс Национального банка был следующим:

15 декабря — 42,1936 грн/$;

16 декабря — 42,2451 грн/$;



17 декабря — 42,1848 грн/$;



18 декабря — 42,3384 грн/$;



19 декабря — 42,3374 грн/$.



Наличный курс

Котировки в кассах банков за период 15−19 декабря выглядели сдержанными.

В течение недели наблюдалось равномерное повышение средних значений:

в начале — в понедельник и вторник — купля/продажа держалась на уровне 41,94/42,48 грн/$ и 41,95/42,47 грн/$ соответственно;

в середине недели курсы несколько подросли — в среду до 42,05/42,56 грн/$ и в четверг остались почти на том же уровне 42,04/42,55 грн/$;

в конце периода, в пятницу, показатели незначительно снизились до 41,97/42,48 грн/$.

Таким образом, рынок демонстрировал высокую стабильность — колебания были незначительными и происходили в узком диапазоне.

Разница между средней продажной и покупной ценой постепенно сужалась: от 0,54 грн в понедельник до примерно 0,51 грн в середине и конце недели, что указывает на умеренное уменьшение спреда и относительное равновесие спроса и предложения в кассах.

Курс на межбанке

Прошлая неделя на межбанке прошла в формате коротких импульсов и конечной стабилизации:

понедельник открылся на 42,21 грн/$ и завершился на минимуме дня — 41,99 грн/$;

вторник показал коррекционный рост: открытие 42,06 грн/$ и закрытие 42,28 грн/$;

среда принесла пиковую активность — рынок поднялся до 42,47 грн/$ в пике и закрылся на 42,40 грн/$;

во второй половине недели тенденция развернулась: в четверг котировки снизились с 42,40 грн/$ до 42,19 грн/$;

в пятницу лишь незначительно восстановились, стартовав с 42,21 грн/$ и завершив неделю на 42,19 грн/$.

Следовательно, по итогам недели итоговое изменение было минимальным — от 42,21 грн/$ в начале до 42,19 грн/$ на финише (снижение 0,02 грн), при этом внутринедельный диапазон составил около 48 копеек.

По итогам недели 15−19 декабря объем чистых интервенций составил $1173,5 млн. Больше в этом году было только за период 17−21 февраля, когда валютные интервенции составляли $1191,3 млн. Правда, на этой неделе Нацбанку удалось откупить $0,2 млн.

Чего ожидать от валют на этой неделе

С 22 декабря и до конца года курс доллара , скорее всего, покажет умеренную волатильность при общей тенденции относительной стабильности — при условии, что поступление международной помощи будет происходить по ожидаемому графику и регулятор будет сглаживать резкие скачки на валютном рынке.

Основа этой динамики создает большой дефицит текущего счета и рост импорта, прежде всего товаров для обороны и восстановления, а также повышенный спрос на отдельные импортные товары. В то же время внешняя помощь и вмешательство НБУ смягчают давление на гривну, поэтому резкие краткосрочные скачки курса маловероятны.

Читайте также Что будет с долларом и евро перед Новым годом — прогноз эксперта

Задержки с финансированием или внезапное наращивание импортных платежей могут усилить давление на валюту и привести к более заметному ослаблению, тогда как сверхплановые поступления помощи или временное снижение импортного спроса будут способствовать более заметному укреплению или более спокойному рынку. В такой ситуации роль Нацбанка как менеджера по ликвидности остается ключевой.

InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.