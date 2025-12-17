0 800 307 555
Что будет с долларом и евро перед Новым годом — прогноз эксперта
Что будет с долларом и евро перед Новым годом — прогноз эксперта
Финансовое поведение украинцев в праздничный период традиционно меняется. Украинцы чаще покупают дорогие вещи, готовят подарки и совершают запланированные покупки, иногда обменивая валюту для удобства расчетов. Из-за этого количество доллара и евро на рынке меняется, что оказывает непосредственное влияние на курсовую ситуацию.
Ситуацию на валютном рынке в конце года прокомментировал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов в комментарии Факты ICTV.

Факторы, формирующие курс валют перед Новым годом:

  • внешние риски, связанные с войной и ударами по инфраструктуре, продолжают оказывать давление на экономику. Параллельно в конце года традиционно растет спрос на валюту из-за премий, дивидендов и активных расчетов бизнеса;
  • вместе с тем Национальный банк, по его оценке, сохраняет контроль над ситуацией;
  • политика управляемой гибкости позволяет избегать резких перекосов спроса и предложения, поэтому резких скачков курса доллара и евро перед Новым годом он не ожидает.

Что будет с долларом и евро накануне Нового года

Оценивая прогноз того, что будет с долларом и евро накануне Нового года, банкир отмечает, что рынок будет оставаться относительно уравновешенным. По его словам, курс валют перед Новым годом 2026, вероятнее всего, будет колебаться в пределах:
  • 42−43,5 грн за доллар;
  • 49−51,5 грн за евро.
«Такие показатели соответствуют нынешним макроэкономическим условиям и уровню инфляции, который по итогам года не должен превысить умеренные значения», — подчеркнул эксперт.
Мамедов подчеркивает, что незначительное повышение возможно, однако сценарий резких валютных шоков маловероятен.

Стоит ли скупать валюту перед праздниками

Говоря о сбережениях, Сергей Мамедов советует не принимать импульсивных решений. По его мнению, гривневые инструменты выглядят конкурентно, ведь депозиты и государственные облигации способны перекрывать инфляционное давление.
Он обращает внимание, что доходность в гривне значительно превышает прибыль от валютных депозитов, а хранение наличных долларов или евро не гарантирует защиту от потери покупательной способности.
По мнению банкира, наиболее взвешенным подходом накануне праздников является диверсификация. Часть средств следует оставлять в гривне, часть — в валюте, сохраняя баланс между доходностью и безопасностью.
Подытоживая, Мамедов отмечает: что будет с долларом и евро перед Новым годом, в значительной степени зависит не только от рынка, но и от поведения самих граждан. Спокойные и продуманные решения помогут пройти конец года без финансовых потерь.
Payment systems