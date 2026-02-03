0 800 307 555
Прогноз курса евро и доллара до конца недели

Учитывая политику, проводимую Нацбанком с целью максимального сглаживания валютных колебаний, коридор по безналичному евро на торгах будет находиться до конца этой недели в пределах от 50,50 до 51,40 гривен за евро.
Об этом сообщил финансовый эксперт Алексей Козырев.
Учитывая международную волатильность пары евро/доллар, Нацбанк постарается не допускать значительного подорожания евро на украинском рынке, искусственно подавляя курс доллара по отношению к гривне на межбанке, если евро будет значительно расти в паре евро/доллар на внешних рынках.
Если пара евро/доллар прекратит двигаться в сторону подорожания евро, Нацбанк перестанет подавлять курс доллара на нашем рынке.
При наличии значительных золотовалютных резервов (на 1 января — $57,3 млрд) Нацбанк имеет возможность держать ситуацию на валютном рынке Украины под своим полным контролем. Но учитывая растущие геополитические, военные и валютные вызовы и риски, работы Нацбанка в ближайшее время явно увеличится.

Наличный рынок

Учитывая сохранение повышенных рисков как на международных рынках, так и в Украине, большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять широкий спред: от 20 до 35 копеек по доллару и от 20 до 50 копеек за евро. Особенно 4−5 февраля, когда волатильность евро как на мировом рынке, так и на межбанке будет находиться на максимуме.
Оптовые обменники (при операциях от 1 000 долларов или евро) на этой неделе будут работать со спредом по доллару и евро в пределах 15−25 копеек. При значительных колебаниях курса безналичного доллара или евро на межбанке или на мировом рынке по паре евро/доллар обменники будут оперативно менять свои ценники в течение дня.
По наличному доллару коридор ценников купли и продажи в банках будет находиться в пределах от 42,30 до 43,60 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 42,35 до 43,55 гривен.
Котировки по наличному евро в банках будут находиться в пределах коридора купли и продажи от 50,30 до 51,75 гривен. В пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор будет находиться в пределах от 50,40 до 51,70 гривен.
Для всех дней этой недели на наличном рынке будет характерен значительный разброс котировок приема и продажи как по доллару, так и по евро. Это сделает возможной спекулятивную игру на покупке гражданами валюты в одних банках или сетях обменных пунктов и перепродажи в других финучреждениях или обменниках.
Ранее доллар упал 28 января до самого низкого уровня с начала 2022 года. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп назвал обесценение американской валюты «прекрасным» результатом для бизнеса.
