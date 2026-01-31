Чего ждать от курса доллара и евро в феврале Сегодня 08:09 — Валюта

Прогноз курса доллара и евро на февраль

Февраль для валютного рынка вряд ли станет месяцем резких движений, однако это не означает полной предсказуемости. Скорее речь идет о хрупком равновесии, которое формируется под влиянием сразу нескольких факторов: как внутренних, так и внешних.

Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов изданию «Факты».

Что влияет на курс доллара в феврале 2026 года

Эксперт рассказал, что с макроэкономической точки зрения страна входит в февраль в относительно стабильном состоянии.

Инфляционные ожидания остаются контролируемыми, ведь годовой показатель по прогнозам будет находиться в пределах 8−9%, а месячный рост не превысит 0,5%.

«При таких условиях валютный рынок обычно не демонстрирует резких колебаний, а курсовые движения носят скорее корректирующий, чем панически-ажиотажный характер. В то же время эту стабильность не стоит воспринимать как данность», — предупредил банкир.

Военные риски, в частности потенциальное давление на энергетическую инфраструктуру, остаются фактором, который сложно просчитать заранее. Именно энергетика сегодня является одним из главных потенциальных триггеров для смены настроений на рынке.

Ключевую роль в сохранении баланса по-прежнему будет играть Нацбанк. Валютный рынок продолжит функционировать в режиме «управляемой гибкости», что объединяет рыночные механизмы с регуляторными инструментами. При необходимости регулятор сможет оперативно вмешиваться, сглаживая дисбалансы между спросом и предложением.

Дополнительным фактором уверенности остаются рекордные международные резервы, приближающиеся к $57 млрд. Такой запас прочности позволяет НБУ эффективно реагировать даже на неожиданные обострения.

По базовому сценарию в феврале объем валютных интервенций не превысит $2,6−2,8 млрд, или в среднем $600−700 млн в неделю.

«Еще один фактор, который будет работать в пользу стабильности — это постепенное снижение спроса на валюту», — рассказал эксперт.

Сезонный эффект, связанный с приближающимся налоговым периодом, традиционно стимулирует бизнес активнее продавать валюту. Это создает условия для более естественного уравнивания рынка без чрезмерного вмешательства НБУ. Ожидается, что разрыв между спросом и предложением сузится до 3−5%, а в отдельные дни возможно даже незначительное доминирование предложения.

В то же время, стратегической задачей для экономики остается развитие экспорта. Именно рост экспортных поступлений позволяет постепенно сокращать дисбаланс между импортом и экспортом, формируя постоянную валютную выручку и поддерживая резервы.

Не менее важна и ритмичность поступления макрофинансовой помощи от международных партнеров. Она позволяет удерживать бюджетное равновесие и избегать критических разрывов между доходами и расходами.

По текущим оценкам, в 2026 году Украина потребует не менее $46,5 млрд внешнего финансирования, поэтому фактор своевременного поступления средств будет оставаться системно важным.

Что будет с евро и долларом в феврале 2026 года

Отдельного внимания в феврале заслуживает евро. Потенциальное обострение торговых отношений между США и ЕС может вызвать заметные колебания пары доллар/евро на мировых рынках.

«Сценарии могут быть разными: от достижения компромисса до введения новых пошлин со стороны США. В таком случае соотношение между долларом и евро может меняться в диапазоне 1,15−1,2, что напрямую скажется на курсе европейской валюты в Украине», — предупредил эксперт.

Следует напомнить, что внутренний курс евро формируется как производная от двух величин: от глобального курса доллар/евро и соотношения гривны к доллару.

Несмотря на все риски и непредсказуемость отношений США и ЕС, речь не идет о резком обесценивании какой-либо из мировых валют. И доллар, и евро сохраняют статус ключевых резервных валют, а значит, остаются относительно защищенными от глобальных шоков.

Курс доллара в феврале: чего ждать

В целом февраль обещает быть периодом умеренной стабильности для валютного рынка. Напряжение будет постепенно спадать, что отразится на динамике основных валют и будет влиять на прогноз курса доллара в феврале 2026 года.

Сергей Мамедов рассказал, что по базовым прогнозам курс доллара в феврале будет колебаться в пределах 42,6−43,5 грн, а евро — 49−51,5 грн, в зависимости от ситуации на мировых рынках.

В то же время следует четко отдавать себе отчет, что ни один прогноз не в состоянии полностью учесть военные риски, последствия «энерготеррора» и их влияние на экономику и настроения граждан.

