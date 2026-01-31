Чего ждать от курса доллара и евро в феврале
Февраль для валютного рынка вряд ли станет месяцем резких движений, однако это не означает полной предсказуемости. Скорее речь идет о хрупком равновесии, которое формируется под влиянием сразу нескольких факторов: как внутренних, так и внешних.
Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов изданию «Факты».
Что влияет на курс доллара в феврале 2026 года
Эксперт рассказал, что с макроэкономической точки зрения страна входит в февраль в относительно стабильном состоянии.
Инфляционные ожидания остаются контролируемыми, ведь годовой показатель по прогнозам будет находиться в пределах 8−9%, а месячный рост не превысит 0,5%.
«При таких условиях валютный рынок обычно не демонстрирует резких колебаний, а курсовые движения носят скорее корректирующий, чем панически-ажиотажный характер. В то же время эту стабильность не стоит воспринимать как данность», — предупредил банкир.
Военные риски, в частности потенциальное давление на энергетическую инфраструктуру, остаются фактором, который сложно просчитать заранее. Именно энергетика сегодня является одним из главных потенциальных триггеров для смены настроений на рынке.
Ключевую роль в сохранении баланса по-прежнему будет играть Нацбанк. Валютный рынок продолжит функционировать в режиме «управляемой гибкости», что объединяет рыночные механизмы с регуляторными инструментами. При необходимости регулятор сможет оперативно вмешиваться, сглаживая дисбалансы между спросом и предложением.
Дополнительным фактором уверенности остаются рекордные международные резервы, приближающиеся к $57 млрд. Такой запас прочности позволяет НБУ эффективно реагировать даже на неожиданные обострения.
По базовому сценарию в феврале объем валютных интервенций не превысит $2,6−2,8 млрд, или в среднем $600−700 млн в неделю.
«Еще один фактор, который будет работать в пользу стабильности — это постепенное снижение спроса на валюту», — рассказал эксперт.
Сезонный эффект, связанный с приближающимся налоговым периодом, традиционно стимулирует бизнес активнее продавать валюту. Это создает условия для более естественного уравнивания рынка без чрезмерного вмешательства НБУ. Ожидается, что разрыв между спросом и предложением сузится до 3−5%, а в отдельные дни возможно даже незначительное доминирование предложения.
В то же время, стратегической задачей для экономики остается развитие экспорта. Именно рост экспортных поступлений позволяет постепенно сокращать дисбаланс между импортом и экспортом, формируя постоянную валютную выручку и поддерживая резервы.
Не менее важна и ритмичность поступления макрофинансовой помощи от международных партнеров. Она позволяет удерживать бюджетное равновесие и избегать критических разрывов между доходами и расходами.
По текущим оценкам, в 2026 году Украина потребует не менее $46,5 млрд внешнего финансирования, поэтому фактор своевременного поступления средств будет оставаться системно важным.
Что будет с евро и долларом в феврале 2026 года
Отдельного внимания в феврале заслуживает евро. Потенциальное обострение торговых отношений между США и ЕС может вызвать заметные колебания пары доллар/евро на мировых рынках.
«Сценарии могут быть разными: от достижения компромисса до введения новых пошлин со стороны США. В таком случае соотношение между долларом и евро может меняться в диапазоне 1,15−1,2, что напрямую скажется на курсе европейской валюты в Украине», — предупредил эксперт.
Следует напомнить, что внутренний курс евро формируется как производная от двух величин: от глобального курса доллар/евро и соотношения гривны к доллару.
Несмотря на все риски и непредсказуемость отношений США и ЕС, речь не идет о резком обесценивании какой-либо из мировых валют. И доллар, и евро сохраняют статус ключевых резервных валют, а значит, остаются относительно защищенными от глобальных шоков.
Курс доллара в феврале: чего ждать
В целом февраль обещает быть периодом умеренной стабильности для валютного рынка. Напряжение будет постепенно спадать, что отразится на динамике основных валют и будет влиять на прогноз курса доллара в феврале 2026 года.
Сергей Мамедов рассказал, что по базовым прогнозам курс доллара в феврале будет колебаться в пределах 42,6−43,5 грн, а евро — 49−51,5 грн, в зависимости от ситуации на мировых рынках.
В то же время следует четко отдавать себе отчет, что ни один прогноз не в состоянии полностью учесть военные риски, последствия «энерготеррора» и их влияние на экономику и настроения граждан.
