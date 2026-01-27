Более половины украинцев ожидают обесценения гривны в 2026 году Сегодня 11:02 — Валюта

Ожидания по курсу гривны в 2026 году преимущественно отрицательные.

Ожидания украинцев относительно курса гривны в 2026 году остаются преимущественно негативными.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования финансовой состоятельности граждан в 2026 году, проведенного информационным агентством Hronikers совместно с компанией Active Group.

Более половины украинцев (53,6%) прогнозируют ее обесценение, из них 26,3% ожидают сильного падения.

Оптимистические сценарии подорожания гривны разделяют всего 23,2% респондентов.

Ожидание курса гривны, activegroup.com.ua

«Такая асимметрия ожиданий формирует дополнительное давление на валютные настроения и подпитывает спрос на альтернативные способы сбережения средств», — отмечают авторы исследования.

Ожидания относительно экономики

Оценка экономической динамики Украины в 2026 году также отмечена скепсисом. Только 10,5% респондентов ожидают экономического роста, в то время как более половины (51,5%) прогнозируют спад или острый экономический кризис.

Значительная часть ответов «изменений не будет» (26,5%) свидетельствует об отсутствии ожиданий позитивных сдвигов даже в среднесрочной перспективе.

Даже в сценарии завершения войны экономические ожидания остаются сдержанными. Хотя доля оптимистов растет (28,5% ожидают роста в первый послевоенный год), почти каждый пятый респондент (19,7%) прогнозирует острый экономический кризис, еще четверть — спад или стагнацию.

Это свидетельствует о том, что для значительной части общества конец войны не автоматически означает быстрое экономическое восстановление.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на ICU писал , что Национальный банк начал 2026 год с ослабления официального курса гривны без существенного увеличения валютных интервенций. До конца года ожидается постепенное ослабление курса гривны до уровня 44.3 грн/$.

