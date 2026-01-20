0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ослабление гривны продолжается: аналитики рассказали, что происходит на валютном рынке

Валюта
37
В начале января традиционно фиксируется повышенный спрос на валюту.
В начале января традиционно фиксируется повышенный спрос на валюту.
Национальный банк Украины на прошлой неделе продолжил постепенно ослаблять курс гривны на фоне растущего дисбаланса на валютном рынке и повышенного спроса на иностранную валюту.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.
В первые четыре дня недели спрос на валюту существенно вырос. Совокупный дефицит валюты увеличился на 20% и достиг $552 млн. В ответ НБУ нарастил объемы валютных интервенций до $905 млн, что на 27% больше, чем неделей ранее.

Динамика курса гривны

Регулятор допустил дальнейшее ослабление официального курса гривны.
По итогам недели он снизился еще на 0,8% до 43,4 грн за доллар. В целом с начала года гривна ослабла на 2,5%.
Показатели межбанковского валютного рынка
Показатели межбанковского валютного рынка, icu.ua

Взгляд ICU

Аналитики ICU отмечают, что в начале января традиционно фиксируется повышенный спрос на валюту, что влечет за собой ослабление курса и увеличение интервенций НБУ. В 2025 году чрезмерный спрос стал снижаться уже в течение второй недели января, однако в этом году его пик сместился на более поздний период.
В ICU ожидают, что в ближайшие недели курс гривны может вернуться к уровню около 42,5 грн за доллар. В то же время, до конца года прогнозируется постепенное управляемое ослабление курса до диапазона 44,3−44,5 грн за доллар.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на НБУ писал, что в четвертом квартале 2025 года курсовые ожидания бизнеса незначительно усилились. Бизнес ожидал обменный курс в следующие 12 месяцев на уровне 44,27 грн/долл. США по сравнению с 44,11 грн/долл. США в третьем квартале. Курс свыше 43,50 грн/долл. США прогнозировали 66,6% респондентов в пределах 40,51−43,50 грн/долл. США — 32,9%.
Как рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, официальный курс Национального банка за период 12−16 января показал умеренную волатильность с общим слабым трендом к ослаблению гривны. За весь этот период гривна ослабла на 31 копейку или 0,7% от первоначального значения.
🔎 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Валюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems