Ослабление гривны продолжается: аналитики рассказали, что происходит на валютном рынке

В начале января традиционно фиксируется повышенный спрос на валюту.

Национальный банк Украины на прошлой неделе продолжил постепенно ослаблять курс гривны на фоне растущего дисбаланса на валютном рынке и повышенного спроса на иностранную валюту.

Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

В первые четыре дня недели спрос на валюту существенно вырос. Совокупный дефицит валюты увеличился на 20% и достиг $552 млн. В ответ НБУ нарастил объемы валютных интервенций до $905 млн, что на 27% больше, чем неделей ранее.

Динамика курса гривны

Регулятор допустил дальнейшее ослабление официального курса гривны.

По итогам недели он снизился еще на 0,8% до 43,4 грн за доллар. В целом с начала года гривна ослабла на 2,5%.

Показатели межбанковского валютного рынка, icu.ua

Взгляд ICU

Аналитики ICU отмечают, что в начале января традиционно фиксируется повышенный спрос на валюту, что влечет за собой ослабление курса и увеличение интервенций НБУ. В 2025 году чрезмерный спрос стал снижаться уже в течение второй недели января, однако в этом году его пик сместился на более поздний период.

В ICU ожидают, что в ближайшие недели курс гривны может вернуться к уровню около 42,5 грн за доллар. В то же время, до конца года прогнозируется постепенное управляемое ослабление курса до диапазона 44,3−44,5 грн за доллар.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на НБУ писал , что в четвертом квартале 2025 года курсовые ожидания бизнеса незначительно усилились. Бизнес ожидал обменный курс в следующие 12 месяцев на уровне 44,27 грн/долл. США по сравнению с 44,11 грн/долл. США в третьем квартале. Курс свыше 43,50 грн/долл. США прогнозировали 66,6% респондентов в пределах 40,51−43,50 грн/долл. США — 32,9%.

Как рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, официальный курс Национального банка за период 12−16 января показал умеренную волатильность с общим слабым трендом к ослаблению гривны. За весь этот период гривна ослабла на 31 копейку или 0,7% от первоначального значения.

