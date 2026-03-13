0 800 307 555
НБУ объяснил ослабление гривны в начале марта

Динамика курса гривны к доллару и евро в начале марта обусловлена ​​рыночными факторами и ростом спроса на иностранную валюту. В регуляторе готовы оперативно реагировать на сохранение стабильности валютного рынка.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Почему ослабли гривна и евро

«В последние недели вследствие усиления геополитической неопределенности и ее эффектов для валютного рынка чистый спрос на валюту увеличился, соответственно курс гривны ослаб к доллару США», — говорится в комментарии.
Аналогично ослабевали к доллару США также евро и многие другие валюты стран — основные торговые партнеры Украины. В результате обменный курс гривны по отношению к упомянутым валютам оставался относительно стабильным.
В Национальном банке подчеркнули, что динамика обменного курса гривны отображает влияние рыночных факторов, а курс выполняет роль поглотителя шоков, как это предусмотрено режимом управляемой гибкости.
«В то же время задачей Национального банка остается сохранение устойчивости валютного рынка. НБУ готов оперативно реагировать на изменения ситуации на валютном рынке, используя свой инструментарий и имеющиеся международные резервы», — отметила пресс-служба центробанка.
Она также напомнила, что объем международных резервов Украины на 1 марта 2026 года составил почти 55 млрд долларов, что обеспечивает финансирование 5,7 месяца будущего импорта.
Читайте также
Напомним, после начала военной операции Израиля и США против Ирана в последний день февраля на украинском валютном рынке произошло ослабление гривны к доллару, в том числе официальный курс снизился с 43,2081 грн/$1 до 44,1636 грн/$1, что является новым историческим минимумом. В то же время курс гривны к евро остается стабильным — 50,9560 грн/евро по сравнению с 51,0244 грн/евро на начало месяца.
Finance.ua ранее писал, что Национальный банк Украины провел серию операций по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой. Их результаты показали, что спрос со стороны банков значительно ниже предложенного объема. В НБУ отмечали, что у банков достаточный запас наличной валюты. Умеренный спрос на операции по подкреплению касс подтверждает стабильность ситуации. В то же время, курс на валютном рынке движется в обе стороны в пределах режима управляемой гибкости, реагируя на баланс спроса и предложения.
