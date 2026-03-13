Есть ли сейчас дефицит валюты в банках — комментарий НБУ Сегодня 11:03 — Валюта

НБУ провел серию операций по подкреплению касс банков наличной валютой

Национальный банк Украины провел серию операций по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой. Их результаты показали, что спрос со стороны банков значительно ниже предложенного объема.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк принял решение о таких операциях превентивно, чтобы поддержать валютную ликвидность банков. Это связано с риском логистических трудностей с доставкой наличной валюты из-за границы после незаконного захвата инкассаторских автомобилей Ощадбанка на территории Венгрии.

В НБУ отмечают, что у банков достаточный запас наличной валюты. Умеренный спрос на операции по подкреплению касс подтверждает стабильность ситуации. В то же время, курс на валютном рынке движется в обе стороны в пределах режима управляемой гибкости, реагируя на баланс спроса и предложения.

Результаты операций 12 марта

12 марта 2026 года НБУ предложил банкам валюту в рамках специальных операций. Показатели были следующими:

объявленный объем — 100 млн долларов США и 50 млн евро;

количество участников — один банк;

общий объем заявок — 10 млн долларов и 5 млн евро.

Все поданные заявки были удовлетворены полностью.

Результаты операций 11 марта

11 марта Нацбанк также провел аналогичные операции:

объявленный объем — 100 млн долларов США и 50 млн евро;

количество участников — один банк;

объем заявок — 40 млн долларов и 34 млн евро.

Заявки также были выполнены полностью.

Результаты операций 9−10 марта

9 марта

объявленный объем — 100 млн долларов США и 80 млн евро;

участники — пять банков;

заявки — 53,1 млн долларов и 42 млн евро.

10 марта

объявленный объем — 100 млн долларов США и 35 млн евро;

участник — один банк;

заявки — 20 млн долларов и 10 млн евро.

Все заявки были удовлетворены в полном объеме.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что по словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тараса Лесового, нынешняя динамика курса происходит на фоне сложной внешней экономической среды. Несмотря на ряд факторов — от нестабильности цен на нефть до ситуации с изъятием венгерскими властями средств из украинских инкассаторских автомобилей — украинский валютный рынок не демонстрирует признаков резкой дестабилизации. По словам банкира, немаловажную роль в стабильности валютного рынка играет Национальный банк Украины.

