Банк Англии сменит дизайн банкнот: что там будет Сегодня 18:00 — Валюта

Банк Англии сменит дизайн банкнот: что там будет

Банк Англии намерен изменить дизайн своих банкнот.

Об этом сообщает пресс-служба Банка , пишет УНИАН.

Что там будет

Вместо выдающихся исторических личностей на фунтах стерлингов будет изображена дикая природа, нарушающая полувековую традицию.

Что сейчас

На нынешних банкнотах изображены бывший премьер-министр сэр Уинстон Черчилль (5 фунтов), писательница Джейн Остин (10 фунтов), художник Дж. М. У. Тернер (20 фунтов) и математик и компьютерный ученый Алан Тьюринг (50 фунтов).

Читайте также Самые сложные для подделки банкноты в мире

Король Карл III останется на лицевой стороне банкнот.

Для чего это

Новый внешний вид банкнот стал результатом обсуждения, в котором приняли участие 44 000 человек, из них 60% поддержали тему дикой природы, а не архитектуру и памятники, исторические личности, искусство, культуру и спорт, инновации и знаменательные события.

Летом должно состояться второе общественное обсуждение, в рамках которого определят, какие элементы природы будут размещены на банкнотах. В Англии обитает множество диких животных, в частности лисы, барсуки, бобры, белки, выдры, олени и тюлени.

Когда введут в обращение

Новые банкноты поступят в обращение через несколько лет.

Самая большая банкнота, выпущенная Банком Англии, имеет номинал в 50 фунтов стерлингов.

Ранее писали , что к самым защищенным валютам мира относят 100 швейцарских франков, 50 тыс. рупий из Индонезии, а также банкноту 50 евро и 50 австралийских долларов.

Какие купюры трудно подделать

100 швейцарских франков, выпуск 2019 года. Банкнота номиналом в 100 франков оснащена 20 передовыми элементами защиты, что делает ее самой сложной для подделки среди всех рассматриваемых купюр.

50 тыс. индонезийских рупий, выпуск 2022 года. Самая распространенная в Индонезии банкнота — купюра 50 000 рупий, выпущенная 17 августа 2022 года, — занимает второе место с 17 современными элементами защиты от подделок.

50 евро, выпуск 2017 года. На третьем месте — банкнота 50 евро и 50 австралийских долларов, каждая из которых имеет по 16 сложных элементов защиты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.