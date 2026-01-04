0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новые банкноты в Сирии: убрали два нуля (фото)

Валюта
0
Новые банкноты в Сирии: убрали два нуля (фото)
Новые банкноты в Сирии: убрали два нуля (фото)
Сирия ввела в обращение обновления и банкноты, убрав из номинала два нуля и заменив портреты Асада на национальные символы.
Об этом сообщает Associated Press.
По новой системе, каждые 100 старых фунтов равны одному новому, а самая большая купюра теперь составляет 500 фунтов (эквивалент 50 000 старых).
Дизайн банкнот изменили радикально: портреты Башара Асада и его отца Хафеза убрали, а на купюрах изображены розы, пшеница, оливки и апельсины. Президент Ахмад аш-Шараа назвал это символом «ухода от почитания отдельных лиц» и началом «новой эры».
Глава Центрального банка Мохлес Назер уточнил, что обмен старых денег будет производиться через специальные центры и частные банки. На переходный период отведено 90 дней.
В обменных пунктах Дамаска старый фунт сейчас стоит около 11 800 за один доллар США. Associated Press отмечает, что в начале конфликта в Сирии — в середине марта 2011 года — доллар США стоил 47 сирийских фунтов.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems