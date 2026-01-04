Новые банкноты в Сирии: убрали два нуля (фото)
Сирия ввела в обращение обновления и банкноты, убрав из номинала два нуля и заменив портреты Асада на национальные символы.
Об этом сообщает Associated Press.
По новой системе, каждые 100 старых фунтов равны одному новому, а самая большая купюра теперь составляет 500 фунтов (эквивалент 50 000 старых).
Дизайн банкнот изменили радикально: портреты Башара Асада и его отца Хафеза убрали, а на купюрах изображены розы, пшеница, оливки и апельсины. Президент Ахмад аш-Шараа назвал это символом «ухода от почитания отдельных лиц» и началом «новой эры».
Глава Центрального банка Мохлес Назер уточнил, что обмен старых денег будет производиться через специальные центры и частные банки. На переходный период отведено 90 дней.
В обменных пунктах Дамаска старый фунт сейчас стоит около 11 800 за один доллар США. Associated Press отмечает, что в начале конфликта в Сирии — в середине марта 2011 года — доллар США стоил 47 сирийских фунтов.
